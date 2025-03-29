北捷首度封街辦活動 日本人直呼「走起來很安全」

北捷今首度舉辦封街活動，在捷運中山站心中山線形公園辦活動交管2.5小時，作為行人徒步區，現場人潮聚集，悠閒漫步其中，偶有住戶、商家等車輛進出。當地里長說，里民只能配合避開時段，建議未來若常態性封街，市府需有完整配套措施和替代方案。

北捷今下午2點30分在心中山線形公園舉辦「心中山新生活」活動，不只市集活動，還有音樂表演、歡樂踩街演出；下午2點至4點30分也針對中山商圈南京西路23巷、25巷及周邊部分巷弄封街，作為行人徒步區，管制車輛進出。

北捷說，心中山線形公園2020年完工後，帶動許多民眾來訪，此次活動結合交通管制，希望提供民眾一個使人為本、開放街區的優質環境。記者實地走訪，發現仍有部分車輛進出，經觀察，現場工作人員會先行詢問再放行，也因人潮多、車速並不快。

交通局長謝銘鴻表示，當地住戶還是有出入需求，現場管制仍有彈性。他觀察車輛確實減少許多，也因人潮多，即使有車，車速也不快，整條街封起來就像國外徒步區。

民眾劉先生大力贊成周末實施行人徒步區，他說，中山商圈有很多特色店家都在巷弄內，有封街就可以悠閒走來走去，不用擔心車子突然從後面冒出來。也有日本遊客認為，今天有到台北其他地方，機車從身旁呼嘯而過，很嚇人，但是中山商圈封街，整體走起來比較安全。

當地中山區民安里長王俊堯表示，近日里民反映，封街都封了，今天只能配合避開活動時段。他建議，市府未來若想要常態性半天或整天封街，需有完整配套措施和良好替代方案，以免影響到中山區與大同區的居民。