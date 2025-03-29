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北捷中山站旁封街車流暢 里長評通行證意義不大

中央社／ 台北29日電

北捷中山站周邊今天舉辦活動，南京西路23、25巷部分路段交管，附近居民憑證才能駛入，義交及捷運人員引導在赤峰街巷口等右轉，車流順暢。里長認為，通行證意義不大。

台北捷運「心中山新生活」今天下午2時30分起在心中山線形公園展開，為提供行人及居民相對安全的步行遊憩環境，下午2時至4時30分，鄰近線形公園的南京西路23巷、25巷部分路段進行交通管制

交通管制期間，除居民、商家及緊急需求車輛等，其餘車輛管制通行，主辦方安排工作人員約50人、義交29人，加強引導人流與車流。

今天下午2時起，南京西路23巷即擺上交通錐及告示，提醒用路人中山北路二段16巷至中山北路二段46巷封閉，需改道而行。期間有非當地居民的騎士想進入23巷，皆被義交及捷運人員勸說改道。

而由南京西路25巷離開的車流則順暢，義交及捷運人員多引導車輛至赤峰街49巷、47、41巷等巷弄右轉離開徒步區，最大程度避免人車交織。

周邊的民安里長王俊堯指出，原本設定的通行證是讓居民可以進出管制區，但踩街隊伍經過的路段依舊全部禁止汽機車通行，「那張證意義不大」。

光能里長陳靜筠說，光能里並未同意封街，沒有收到通行證，她也始終認為通行證不可行。

她表示，今天在心中山公園周邊走動觀察，即便把車流引導從赤峰街離開而不走南京西路25巷，但赤峰街巷道本就不寬，行人又多，還是會影響在地居民通行。

陳靜筠指出，為舉辦活動封街、影響居民，限制汽機車造成長者出入不便，其實是沒有顧及到當地需求，住商混和社區要做到雙贏不容易，但要以不擾民為原則，希望捷運公司好好來溝通。

交通管制 台北捷運 行人

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