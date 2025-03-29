影／中山站線型公園今天試辦封街

台北市中山商圈不分平日假日人潮都相當多，捷運中山站每到假日吸引大量遊客，中山線形公園兩側巷弄常常上演行人閃汽車的場面，有民眾希望假日時當地能變成「徒步區」，禁止車輛進入。北市府先前拋出徒步區計畫，北捷表示，未來以特定活動封街，今天下午先行試辦「心中山新生活」活動，下午2點到4點半管制南京西路23巷與25巷車輛進出，未來將評估徒步區長期方案。

北捷表示，捷運中山站周邊徒步區目前僅配合活動時間局部封街，原則上都是配合重大活動，在一定時段內管制兩側巷道車輛，僅開放有通行證居民開車進出，提供逛街民眾更便利的人行友善空間。今天下午下午2時至4時30分試辦2.5小時封街的「心中山新生活」活動。舉辦「心中山新生活」活動，封街南京西路23巷、25巷，希望透過試辦2.5小時，再來評估未來能否成為長期方案。