新北市三生步道櫻花開 3/30探索農村美

照片取自新北市政府

三生步道櫻花盛開，新北市三和社區將於30日辦理「花現群櫻·藝遊三生」活動，現場結合賞櫻、食農教育、藝文表演與市集展售，新北市農業局推薦週末深入體驗三和農再社區的獨特魅力。

農業局表示，座落在三芝區台2線的三和社區盛產洛神花及茭白筍，是一座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區。來到三和社區除了賞櫻之外，還可以進行地方深度導覽。此外，近年來響應食農教育，以洛神花產品發展出各式點心，像是洛神花茶、洛神一口酥、洛神美人鹽、洛神蘋果醋、洛神蘋果醬。

為了推廣在地農村產業及生態文化，新北市三芝區三和社區「花現群櫻·藝遊三生」將於30日登場。安排三芝國小烏克麗麗合奏、興仁國小扯鈴表演、留戀二重唱音樂演出、經典台語及校園民歌演唱等舞台精采節目，另也有2場次「三生走踏漫步行」導覽，每場次限定20人，由專業講師帶領參與者穿梭櫻花林中探索農村之美。此外，當日4場次「食農教育互動遊戲」，每場次限定10人，以在地新鮮食材融入特色料理，親手體驗洛神河粉捲、黃金三色球、洛神蜜漬蘿蔔製作。

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