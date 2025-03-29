臺北玫瑰展 士林官邸同場加映

照片取自臺北市政府

臺北新生園區的玫瑰展如火如荼展出中，想要賞玫，走進士林官邸公園，不僅可欣賞到台灣難得一見的各色玫瑰綻放，更能在園區漫步間感受歷史與花香交織的魅力。此刻正是士林官邸玫瑰園最美的時刻，園區內的玫瑰悄然盛開，花香撲鼻、色彩繽紛，吸引大批攝影愛好者、遊客慕名前來賞花，加上園內杜鵑花也已進入花期，讓整座官邸宛如春天的調色盤，繽紛動人，是臺北春日賞花不可錯過的一站，花期自4月初至4月底，滿滿一個月的幸福獻給您。

園藝管理所主任吳旻靜表示，士林官邸公園原為先總統蔣中正夫婦的官邸，兼具西式花園與中國庭園風格，如今轉型為開放式公園，玫瑰園即是其中最具特色的園區之一，官邸的玫瑰園已有60餘年的歷史，追溯於蔣宋美齡鍾情於玫瑰的緣故，特別喜愛深紅色的玫瑰，因此在官邸內規劃玫瑰花園，也將中西園藝美學融合其中，奠定了玫瑰園的雛形。每一株玫瑰，彷彿都述說著一段官邸過往的歷史，帶領遊客穿梭於時光長廊中，在玫瑰園小徑兩旁，特別種上先總統蔣中正喜愛的梅花，象徵二人相依相偎，梅花守護玫瑰，顯得格外恩愛。玫瑰園內栽植近百種品種、二千餘株玫瑰，包含大花型切花玫瑰、藤蔓玫瑰、灌木玫瑰等，顏色從嬌嫩粉、貴氣紫、純潔白、熱情紅到罕見的複色系，應有盡有。

值得一提的品種如「托斯卡尼艷陽下」，花色為亮眼的金黃至橙紅漸層，宛如義大利托斯卡尼豔陽灑落山丘的景象，花形大而飽滿，屬於耐熱型玫瑰，適合台灣氣候，是庭園造景與切花兼具的實用品種；以印象派大師命名的法國品種「克勞德莫內」，花色如畫布般變化萬千，乳白與粉紅、淺黃交錯暈染，宛如莫內畫中的睡蓮池塘，此品種由法國Delbard育種，以「畫家系列」為概念，強調色彩層次與藝術性；「烏拉拉」名字洋溢法式俏皮感，花色為艷紫粉紅，花形為中型高心玫瑰，瓣緊且捲曲有致，花香清雅，適合作為情人節主題花束或浪漫佈置的主角，十分討喜；「摩納哥公爵」是白底紅玫瑰，屬中小型灌木狀月季花，植株強健且易於生長，香味淡、邊緣勾勒紅暈，是最具辨識度的雙色玫瑰之一，為紀念摩納哥親王雷尼爾三世即位50周年而命名；「雙喜」為奶油白花瓣邊緣泛紅，香氣濃郁撲鼻，屬於美國育種的代表性品種，花色因花青素及類胡蘿蔔素行光合作用而改變花色，陽光越強花色越深。各式各色的玫瑰花，讓遊客在賞花的同時，也能增進對植物品種的認識，是兼具美感與教育意義的戶外花卉教室。

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