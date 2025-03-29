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三重等大眾運輸路邊機車格收費 機車族：不怕沒位子

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市三重區捷運菜寮站及鶯歌火車站及等10處大眾運輸場站周邊共計4,151格路邊機車停車位，自3月起實施收費管理以來，不僅空位變多了，且周轉率最高提升至2.8，讓停車資源公平共享，機車族也讚：好停多了！

交通局停車營運科科長許芫綺表示，交通局經常接獲民眾反映，路邊機車停車格被久停占用，停車位總是不夠，尤其捷運站周邊更是一位難求，讓許多停車轉乘捷運通勤的機車族非常傷腦筋。有鑑於有限停車資源公平共享和使用者付費原則，交通局自今年3月1日起於土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站，以及新店區十四張歷史公園、三峽區大學路等10處，共計4,151格的路邊機車格實施收費管理。實施後釋出許多的停車空間外，也排除拖吊23輛久停欠費機車，清出停車格位，讓全民共享。

聚傳媒

捷運 火車站

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