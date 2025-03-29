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淡江大橋通車將湧車潮 新北推聯網智慧交通公車更順暢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡江大橋最快明年3月通車。本報資料照片
淡江大橋最快明年3月通車。本報資料照片

蓋了10年的淡江大橋，預計在今年7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，明年3月通車。新北市交通局預估往淡水與八里車輛分別提升至2.4萬輛車/日與2.3萬輛車/日，將推動「淡水八里區聯網智慧交通計畫」，鎖定在行經沙崙路、中正路公車裝設車載機，搭配路側設施即時通訊，讓司機掌握號誌與路況，每公里行駛速率可以快40秒到1分鐘以上，另也有保護行人延長號誌機制，避免交通打結。

淡江大橋連接淡水與八里重要交通樞紐，過去因為招標問題停滯，中央歷時10年建設，耗資217億，主橋段長920公尺，預計9月閉合八里端、年底完工，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋。

新北市交通局指出，目前淡江道路主線車流量往淡水每日1.9萬輛車、往八里也是1.9萬輛車，不過淡江大橋通車後到2031年，分別會提升至2.4萬輛車/日與2.3萬輛車/日，將加重周邊道路負荷。

交通局簡任技正吳政諺表示，周邊交通車種多元，過去要從板橋到淡水紅毛城，通常會走台64接龍米路、關渡大橋，再從民權東路與台2線前往，淡江大橋通車後，可台64走到底，再走沙崙路、中正路，將衝擊這兩處路段。

吳政諺說，未來將選定行經該路段的公車裝設車載機，搭配路側設施即時通訊，讓司機掌握號誌與路況，每公里行駛速率可以快40秒到1分鐘以上。

另外也有保護行人延長號誌機制，若偵測到行人數量過多，也能延長綠燈秒數，避免危險。

吳政諺說，目前規畫會選擇紅26等公車路線，詳細公車數量會再與得標廠商討論，全案預計4月公告，兩年期計畫預算3千萬元，中央支出2250萬元、新北750萬元。

八里 淡水

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