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改造城市角落 新北青年景觀賽作品成環境教育新基地

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
全青賽作品「草木學堂」由興穀國小認養成為環境教育小天地。圖／新北市景觀處提供
全青賽作品「草木學堂」由興穀國小認養成為環境教育小天地。圖／新北市景觀處提供

新北市景觀處近年舉辦「全國青年景觀競賽」，每年都有精彩作品，今年比賽在2月結束，大受好評，景觀處將得獎作品置入新北各處公園，成為當地綠美化新亮點。

為鼓勵青年朋友參與景觀設計與創作，全國青年景觀競賽透過競賽形式邀請全台景觀、園藝、建築相關科系學生，或曾於相關訓練機關受訓的青年朋友參賽，讓青年景觀師們發揮創意，結合創新設計與實際操作，於新北市開啟景觀空間改造。

景觀處表示，今年8組以「自然療育力」為主題的景觀作品廣受當地居民好評並引起熱烈回響；展覽結束後，極具寓教於樂意義的第一名作品「神農藥響」及第三名作品「草木學堂」，由鄰近的興穀國小認養並移至校內，成為學童們環境教育的小天地。

第二名「心錨製造所-Anchoring Manufacturer」及優選的「逐光癒所：全齡共融的心靈與感官治癒空間」，則由三重區順德里辦公處認養，並將作品改造移置於三德公園，成為當地環境綠美化的新亮點。

新北市景觀處長林俊德表示，全國青年景觀競賽作品的保留及續展，除了傳達對環境永續的支持，也是這股青年景觀設計力的最佳展現，透過創意與實踐，讓大家感受青年對景觀設計的熱情。

順德里民發揮巧思，將全青賽的作品略為改造後，打造為當地綠美化新亮點。圖／新北市景觀處提供
順德里民發揮巧思，將全青賽的作品略為改造後，打造為當地綠美化新亮點。圖／新北市景觀處提供
全青賽作品「心錨製造所-Anchoring Manufacturer」移置在三德公園繼續展出。圖／新北市景觀處提供
全青賽作品「心錨製造所-Anchoring Manufacturer」移置在三德公園繼續展出。圖／新北市景觀處提供

新北 青年

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