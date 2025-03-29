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新北審計處檢討社宅店鋪養蚊子 住都中心積極出租賺逾765萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新店央北青年社會住宅外觀。圖／本報資料照片
新店央北青年社會住宅外觀。圖／本報資料照片

新北市住都中心辦理社會住宅營運管理情形，經審計部新北市審計處查核發現，新店央北青年社會住宅部分店鋪招租情形未如預期，經函請檢討改善，已調整招商策略並出租，增裕社會住宅營運資金並健全社區生活機能。

新北住都中心屬法人機構，為管理新北社宅及都更專責機構，負責社會住宅的營運及辦理都更業務，期透過企業化經營模式提升社宅營運品質，加速公辦及民辦都更推動，以實現市長侯友宜安居樂業市政願景，並訂定新北市住宅及都市更新中心設置自治條例。

新北市住都中心至少已接管營運15處社宅，其中具店鋪空間可供出租社宅有三峽國光一期及新店央北2處，分別有8個及5個店鋪。不過新北審計處查核發現，新店央北青年社宅店鋪，原承租人於2023年5月與新北住都中心終止租約，該中心於8月重新辦理公告標租，無廠商投標而流標，卻未積極檢討流標原因，也未進一步了解潛在廠商承租意願癥結原因，導致店鋪空蕩未能善加利用。

審計處表示，經追蹤住都中心改善情形已調整招商策略，並完成店鋪招租作業，從2023年底與業者簽訂5年租約，預計可收取租金765萬餘元，增加社宅營運資金並健全社區機能。

新北 社宅 社會住宅

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