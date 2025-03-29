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「一代大俠」張振寰今告別式 議員揭北市獨老救援不足

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「張振寰粉絲團」到場致意。記者王聰賢／攝影
「張振寰粉絲團」到場致意。記者王聰賢／攝影

資深藝人張振寰今辦告別式，他於本月中獨自陳屍家中數天才被發現，凸顯獨老問題。北市議員曾獻瑩指出，台北市孤獨死的通報人數有增加趨勢，近5年共通報178件，北市從民國97年就推出「緊急救援系統」，推估北市應有5萬多位獨居長者，僅有3598人安裝，僅占7%，明顯偏低。社會局表示，已擴大獨老關懷體系，以社區為基礎，增加關懷訪視頻率。

北市「緊急救援系統」提供列冊獨居長者一組主機與隨身按鈕、人體自動感知器（PIR），並提供每日報平安、不活動偵測、24小時緊急救援守護中心、緊急按鈕通報、生活諮詢及居家訪視等服務。

曾獻瑩說，據統計，北市至今年2月底，65歲以上長者人口數為57萬7310人；再依社會局彙整社區單位接觸獨居長者經驗，約9%長者為獨居，換算下來目前北市應有5萬多位獨居長者，但在2024年，北市僅有3598位獨居長者安裝緊急救援系統，也就是僅有7%的北市獨居長者配戴安裝緊急救援系統。

曾獻瑩指出，「緊急救援系統」僅限列冊獨居長者可申請安裝，形同排除數萬名未列冊的獨居長者族群安裝救援系統，且社會局寄到長輩信箱的老人福利宣導單張，並未提到緊急救援系統，恐有許多獨居長者不知有救援系統可免費安裝。

北市社會局表示，若以「列冊」獨居老人，統計至今年2月止計9804人，安裝緊急救援系統人數為3617人，安裝率是36.89%，安裝人數也是全台第一。列冊獨居老人依獨居老人服務計畫由執行單位定期依其生理健康、心理狀況、社會關係等指標進行分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫。

社會局指出，透過每月寄發老人福利宣傳單張予年滿65歲以上老人，按季針對新增或遷入之65歲以上單一生活戶加強清查並積極受理轉介通報，開發獨居老人個案來源，但北市仍有部分長者擔心獨居之標籤，或認為生活尚可自理，願意接受列冊服務，的確有難度。

社會局表示，未來在老人福利宣傳單，將加強推廣緊急救援系統安裝及獨老相關服務，並擴大獨老關懷體系，以社區為基礎，增進鄰里互助與社區志工的培養，媒合500個社區關懷據點及在地資源，增加獨居老人關懷訪視頻率，運用在地多元人力，照顧獨居長者。

張振寰。本報資料照片
張振寰。本報資料照片

北市 曾獻瑩 獨居老人

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