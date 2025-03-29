北市都更案量翻倍 7案申請代拆

北市進入大都更時代，近兩年都更案年均報核量134件，是過去8年年均57案的2.3倍，但常見「釘子戶」不願搬，有7案實施者申請市府代拆，市長蔣萬安說，很多都更案剩下幾戶卡住，但是要展現公權力，「對的事情，我們要堅持」。

蔣萬安昨前往大同區「市長與里長有約」座談時表示，上任兩年共射出「都更8箭」，平均每年都更的核報案件數大幅成長，是過去8年平均一年的2倍，「堅定都更立場，符合法規程序，市府就會代拆」。

中山區吉林段都更改建案是一棟52年的老舊公寓，33位原所有權人已於去年6月20日前都搬離家園，只剩1名所有權人不願搬，市府前天執行代拆。

北市更新處表示，該案實施者茂崴建設股份有限公司推動都更改建案，規畫將蓋一棟建築物，提供78戶住宅單元、15戶商業單元，並留設257.35平方公尺的開放人行步道、認養民生東路一段公有人行步道。

更新處說，實施者2022年10月21日依法向市府申請代為拆除或遷移；前年1月起陸續親訪不願搬遷戶、了解訴求、溝通協調。

北市府說，因不願搬遷戶的住家雜亂、堆積眾多物品及地下室長期積水等，使得前置清理時程較長，待物品移置完畢後，市府即開始拆除地上物，歷時7小時。執行代拆時，不願搬遷戶不斷試圖進入工地，但各單位同仁不斷安撫情緒，實施者持續與對方溝通協調，盡可能滿足拆遷安置的生活需求。