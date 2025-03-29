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新北推土城基建 打造南區新星

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（左二）昨視察土城社宅新闢道路，期望道路通車後紓解土城中央路4段的交通壓力。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜（左二）昨視察土城社宅新闢道路，期望道路通車後紓解土城中央路4段的交通壓力。記者李定宇／攝影

新北市府大力打造土城成為南區發展重鎮，和中央不僅規畫設置司法園區、國3金城交流道和大型社宅「頂福安居」，近來還有大巨蛋加持；新北青創土城電商基地昨也啟用，在三鶯線、萬大中和線和新北樹林線等軌道建設逐步落實後，可進一步串連台北和桃園。

中央和市府在土城頂埔投入61億元，推動開闢大型社宅「頂福安居」，提供1294戶居住，也以2.3億元打造周邊12公尺道路，4月將通車。

侯友宜說，頂福安居鄰近捷運三鶯線、板南線及頂埔科技園區，預計2027年完工。隨著人口增長，交通與人行需求大幅提升，開闢社宅旁12公尺道路，促進地方發展。

立委吳琪銘表示，近年來土城的發展迅速，城市面貌煥然一新。中央極力推動交通改善，國3金城交流道已動工，現有捷運板南線將接上年底即將完工三鶯線，以及未來萬大樹林線，將構築三線共構的便捷交通網，方便串連台北與桃園。未來土城不亞於板橋，是新北市具潛力的新興區域。

市議員洪佳君說，大巨蛋的興建不僅能夠提升土城的城市環境，結合土城青創基地更能整合資源帶動在地創業，讓新北在國際化及產業發展更進一步。議員江怡臻表示，明年捷運三鶯線通車，頂埔將更四通八達。

新北城鄉局計畫審議科長許仁成說，土城區位新北大漢溪南核心發展地區，市府近年來積極推動各項公共建設，配合都市計畫整體規畫，提升地區機能與居民生活品質，捷運板南線土城站周邊目前有暫緩重劃區持續開發，吸引人口移入以緩解周邊人口稠密情形。

許仁成說，另配合台北看守所、新北地院等機關搬遷土城司法園區案區徵工程，將過去土城彈藥庫閒置土地活化利用，提供充足開放空間，且範圍鄰近土城醫院、捷運土城樹林線LG11站及國3金城交流道，串連至土城頂埔高科技園區，形塑雙北科技新軸心。

土城電商基地則提供硬體設施與專業輔導外，並與開店平台、金流、物流夥伴合作，提供電商創業者各種服務方案。

土城 捷運

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