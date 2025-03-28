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清明節防火宣導 新北汐止江北里手作傳統草仔粿

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
清明節要到了，江北里志工親手製作草仔粿，讓傳統美食能傳承下去。 圖／觀天下有線電視提供
清明節要到了，江北里志工親手製作草仔粿，讓傳統美食能傳承下去。 圖／觀天下有線電視提供

清明節要到了，今(28)日汐止區江北里舉辦環保暨防範火蠋宣導，並且應景的動員了里內志工們一起手做傳統草仔粿，雖然製作手續很繁複，從準備鼠麴草、還有洗米、磨米等程序，前置作業就要五天，不過里長謝祚敏不怕麻煩，堅持傳統技藝能繼續傳承，當天包括新北市議員白珮茹及汐止區長林慶豐都到場同樂，並且也參與手作體驗。

江北里長謝祚敏說，很感謝志工們從幾天前就開始籌料籌備，剛好清明節到了，這也是一項傳統文化要斷層了，希望能繼續推廣守住古老文化、守舊，現在志工大嫂們都會做草仔粿，每一年這時候都會辦活動，動員志工們一起手做草仔粿，就連模具也很講究，鼠麴草粿會放在上頭壓模，而且在做的時候斤斤計較，因為，每個材料皮跟餡料都過磅秤幾斤幾兩，這次做的草仔粿口味有二種，一個是菜脯米、一個是紅豆，鹹甜都有。

新北市議員白珮茹提到，今天很高興來參加江北里的防火宣導活動，江北里是一個傳統社區，透過防火宣導，讓大家更有防災的概念，同時也舉辦共餐，最讓人感動的是，里長每一年都會在清明節前夕，一起手作傳統的草仔粿，隨著時代的變遷，很難得看到這麼傳統的糕點美食，現場製作，透過活動，讓傳統美食能傳承下去。

汐止區長林慶豐表示，很開心能夠到活動中心和所有的志、義工一起做草仔粿，因為馬上就是清明時節，很多人要掃墓祭祖，里長很用心，辦防火宣導，也手作當令傳統美食草仔粿，和大家分享。

志工媽媽說，一大早到活動中心集合，大家分工合作，忙裡忙外，有人揉麵皮、有人炒餡料，還有人負責包等等，真的很費工夫，但真的好吃，機器揉的麵團沒那麼Q，手工作的真的又Q又好吃。

汐止 美食

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