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新北汐止汐科車站南站空橋鏽蝕 主結構鋼梁要除鏽上漆

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
廖先翔召集台鐵、鐵工局人員會勘汐科南站空橋鏽蝕狀況，確保安全。 圖／觀天下有線電視提供
廖先翔召集台鐵、鐵工局人員會勘汐科南站空橋鏽蝕狀況，確保安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐科火車站每天進出搭火車的人很多，其中在汐科南站往科學園區的空橋，整個外部結構出現嚴重鏽蝕的情況，民眾就擔心會不會有安全上的疑慮，所以立委廖先翔就召集台鐵、鐵工局等相關單位人員現場會勘，雖然鏽蝕比較嚴重的是裝飾板，沒有安全疑慮，不過會勘也要求針對結構鋼梁進行除鏽上漆。

立法委員廖先翔表示，有民眾反應汐科火車站往科學園區的空橋，結構鏽蝕相當嚴重的狀況，所以邀請了台鐵公司、鐵道局人員一起現場會勘，確認一下結構安全到底有沒有問題，經過會勘確認，先前台鐵有找專業的技師做檢測，可以分為兩個部分，一個是主要結構，第二個是裝飾板的部分，其中鏽蝕比較嚴重的是裝飾板，本身沒有結構載重的功能，載重功能在底下有三根橫梁Ｉ型鋼是主要做支撐的。

廖先翔指出，大家看到鏽蝕比較多的部分，比較不用擔心，至於三根實際載重的Ｉ型鋼確實也有部分的鏽蝕，所以，也建議台鐵針對主要結構Ｉ型鋼進行除鏽重新上漆保護結構，另外裝飾板的部分是不是拆掉，避免有掉落的疑慮，會請台鐵做後續評估，看裝飾板是要做維修重新上漆，或是直接拆掉，包括主結構的除鏽補漆，明確給出期程，讓大家行經時都會比較安心。還有，除了空橋，台鐵也有提到在民國110年的時候，有針對所有汐科火車站的橋梁都有做過安全結構檢測，都是符合法規標準，是安全的，請大家能夠放心。

台鐵 廖先翔 火車站

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