快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

清明祭祖人潮多 新北淡水區公所設服務站聖賢祠交管

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水公所預防清明掃墓人潮，將進行交通管制並設置服務站。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水公所預防清明掃墓人潮，將進行交通管制並設置服務站。 圖／紅樹林有線電視提供

下星期就是清明節連續假期，四天的連假不少人都會安排旅遊行程，因此大多都會提前辦理祭祖掃墓，新北市淡水區公所除了在上週舉辦完清明祭祀法會服務之外，在這週六、日預估會有大量的人潮來到淡水公有納骨塔聖賢祠，因此也進行單行交通管制以及提供清明祭祀服務。

淡水區長陳炳仲表示，除了在聖賢祠，在公七公墓等現場公所也會提供民眾掃墓所需的工作鐮刀和手套等等，另外過去只要是遇上了掃墓，淡水山區，包括了北新莊，公墓附近道路就會湧入車潮，公所說假日當天會有交通管制，也請民眾多多利用大眾交通工具，配合交通管制。

陳炳仲也說明，今年除了宣布舊塔拆除工程進度，為了提供市民足夠的需求，淡水聖賢祠將新增2,672個櫃位，另外在現場祭祖金銀紙錢將採集中焚燒的方式，因此金銀爐也會封閉不開放使用，也請市民要多加注意，加上區公所在現場所提供的完善服務，讓清明祭祖活動更加便利。

交通管制 淡水

延伸閱讀

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

大甲媽4月4日晚起駕！台中這3區交通管制出爐

新北淡水新興國小走廊圍牆過低 議員會勘爭取改善

高雄「大港開唱」29日登場 連2日鄰近道路交管12小時

相關新聞

新北淡水沙崙綠家園爭取設置遊具 打造親子遊憩公園

為了將綠地步道增加更多設施，提供民眾有更好的休憩環境使用，新北市淡水區沙崙里日前會同新北市議員陳偉杰來進行爭取經費，要增設一處親子遊樂設施，里長說過去這裡是髒亂點，還有違建拆除後整理成為綠家園草地及步道，而在前年也逐漸增加體健設施還有涼亭座椅，但就缺少兒童的遊樂場所，因此這次在一旁的草皮空地，希望可以增設兒童共融設施。

清明祭祖人潮多 新北淡水區公所設服務站聖賢祠交管

下星期就是清明節連續假期，四天的連假不少人都會安排旅遊行程，因此大多都會提前辦理祭祖掃墓，新北市淡水區公所除了在上週舉辦完清明祭祀法會服務之外，在這週六、日預估會有大量的人潮來到淡水公有納骨塔聖賢祠，因此也進行單行交通管制以及提供清明祭祀服務。

新北汐止汐科車站南站空橋鏽蝕 主結構鋼梁要除鏽上漆

汐科火車站每天進出搭火車的人很多，其中在汐科南站往科學園區的空橋，整個外部結構出現嚴重鏽蝕的情況，民眾就擔心會不會有安全上的疑慮，所以立委廖先翔就召集台鐵、鐵工局等相關單位人員現場會勘，雖然鏽蝕比較嚴重的是裝飾板，沒有安全疑慮，不過會勘也要求針對結構鋼梁進行除鏽上漆。

清明節防火宣導 新北汐止江北里手作傳統草仔粿

清明節要到了，今(28)日汐止區江北里舉辦環保暨防範火蠋宣導，並且應景的動員了里內志工們一起手做傳統草仔粿，雖然製作手續很繁複，從準備鼠麴草、還有洗米、磨米等程序，前置作業就要五天，不過里長謝祚敏不怕麻煩，堅持傳統技藝能繼續傳承，當天包括新北市議員白珮茹及汐止區長林慶豐都到場同樂，並且也參與手作體驗。

共享自然之美 北市螢火蟲季4/1登場

臺北市螢火蟲季4月熠熠登場，在夜晚的襯托下，螢火蟲穿梭在叢間翩翩飛舞，北市府各局處於4月1日至5月4日期間也推出螢火蟲的系列活動，邀請大家共享這一年一度的自然之美。 工務局公園處表示，今年公園螢火蟲

AI調控紅綠燈...台北361處路口升級 尖峰時段省7％

為提升交通尖峰期間車流順暢，台北市交通局於2023年開始布建智慧號誌系統，至今已完成361處、38條路段，交通局在今天道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。