聽新聞
0:00 / 0:00
清明祭祖人潮多 新北淡水區公所設服務站聖賢祠交管
下星期就是清明節連續假期，四天的連假不少人都會安排旅遊行程，因此大多都會提前辦理祭祖掃墓，新北市淡水區公所除了在上週舉辦完清明祭祀法會服務之外，在這週六、日預估會有大量的人潮來到淡水公有納骨塔聖賢祠，因此也進行單行交通管制以及提供清明祭祀服務。
淡水區長陳炳仲表示，除了在聖賢祠，在公七公墓等現場公所也會提供民眾掃墓所需的工作鐮刀和手套等等，另外過去只要是遇上了掃墓，淡水山區，包括了北新莊，公墓附近道路就會湧入車潮，公所說假日當天會有交通管制，也請民眾多多利用大眾交通工具，配合交通管制。
陳炳仲也說明，今年除了宣布舊塔拆除工程進度，為了提供市民足夠的需求，淡水聖賢祠將新增2,672個櫃位，另外在現場祭祖金銀紙錢將採集中焚燒的方式，因此金銀爐也會封閉不開放使用，也請市民要多加注意，加上區公所在現場所提供的完善服務，讓清明祭祖活動更加便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言