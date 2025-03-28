新北淡水沙崙綠家園爭取設置遊具 打造親子遊憩公園

為了將綠地步道增加更多設施，提供民眾有更好的休憩環境使用，新北市淡水區沙崙里日前會同新北市議員陳偉杰來進行爭取經費，要增設一處親子遊樂設施，里長說過去這裡是髒亂點，還有違建拆除後整理成為綠家園草地及步道，而在前年也逐漸增加體健設施還有涼亭座椅，但就缺少兒童的遊樂場所，因此這次在一旁的草皮空地，希望可以增設兒童共融設施。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次要特別感謝新北市議員陳偉杰，為沙崙里爭取經費來增設兒童遊戲設施，在模擬圖可以看到有瓢蟲造型的溜滑梯，遊戲地坪、盪鞦韆、蹺蹺板等相當豐富。市議員陳偉杰表示，過去這塊綠地廣大，遊戲設施不足，過去在綠家園1.0就設置長者的體健設施，這次爭取5百多萬元的經費，要來升級成2.0，讓親子能夠一起同樂。

淡水區淡海路184巷旁沙崙里綠家園內，原本只有通行步道與休閒座椅，活動設施較為不足，這裡常常是當地居民休閒聊天的場域，里長期望民眾除一般休憩聊天外，更可增加里民活動還有兒童休閒設施，在里長及陳議員偉杰的協助下，期望在今年底前可以完成這一座親子遊樂綠家園。