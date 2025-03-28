AI調控紅綠燈...台北361處路口升級 尖峰時段省7％

為提升交通尖峰期間車流順暢，台北市交通局於2023年開始布建智慧號誌系統，至今已完成361處、38條路段，交通局在今天道安會報中，以民權西路路廊為例，旅行時間節省7％。台北市長蔣萬安裁示，利用開放資料和民間企業攜手，解決內湖交通現況。

北市交控中心主任吳育緯說明，計畫緣起是因為交通號誌難以即時調控，又需要大量人力調控，容易導致到交通壅塞。因此，AI結合智慧號誌，利用現況的數據去改善分析，提出改善政策，以路廊方式去調控整體車流順暢度，陸續在2023年開始布建系統。

吳育緯以民權西路路廊舉例，早上平日7點到9點半的晨峰時段，很多車流從新北以台北橋進入北市，或者承德路左轉進到民權西路，導致尖峰時期車流量大，尤其是交通尖峰期，光靠秒數調整很難解決疏流。

為此，吳育緯說，因此從下台北橋後有兩處汽車道、一處機車道，以路網方式去利用智慧號誌來調控，若發現汽車道壅塞，就會增加汽車道下橋秒數、減少平面路段號誌秒數；若台北橋的車流狀況好，南北向的重慶北、承德路秒數就會調整。

吳育緯說，透過台北市整體路網型去思考設計，已完成361處路廊、38條路段改進，旅行時間整體節省7％。之後會以依路口微調。

台北市長蔣萬安裁示，在台北端若平均車速提高，但若新北塞車仍是會有影響，因此要避免頭重腳輕的情形。同時也請交通局研議，在確保個資前提下，可以利用開放資料方式，讓民間企業攜手思考解決內湖交通現況。