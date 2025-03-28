快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

聽新聞
0:00 / 0:00

日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域

聯合報／ 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
日本阪南大學師生體驗製茶品。記者李定宇／攝影
日本阪南大學師生體驗製茶品。記者李定宇／攝影

日本阪南大學與新北市農業局今起辦為期6日的新北農業合作，選定新北坪林為合作起點。農業局長諶錫輝表示，雙方簽署合作備忘錄，將新北農業場域作為阪南大學學生國際參訪場域，未來將可交流雙邊農業知識。

因應3月29日青年節，新北市農業運銷合作社與日本阪南大學合作，阪南大學師生訪問坪林有機村、青農茶場及製茶過程，並以專業角度與青農分享打造品牌價值，吸引遊客探訪案例。

新北市農業局長諶錫輝說，阪南大學更與新北市永續農業運銷合作社簽署合作備忘錄，約定從坪林為起點，未來阪南大學將新北青農場域作為學生國際參訪場域，有助提升新北與日本農業交流。

日本阪南大學副教授渡邊和之表示，交流不僅更加認識新北在地農業，如新北近年發展許多食農體驗、農村旅遊等。新北市永續農業運銷合作社理事長朱水源表示，永續農業不僅保護環境，也提供公司企業ESG及SDGs等相關指標。

諶錫輝表示，青農是新北農業最強力骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，本次新北市永續農業運銷合作社與日本阪南大學師生交流青年從農經驗、農遊推廣等議題，互相學習台日農業發展的優點。

新北市政府農業局長諶錫輝（中）見證日本阪南大學與新北市永續農業簽署合作。記者李定宇／攝影
新北市政府農業局長諶錫輝（中）見證日本阪南大學與新北市永續農業簽署合作。記者李定宇／攝影

日本 青農

延伸閱讀

新北青創土城電商基地開幕 整合一站服務解決痛點

新北兒童節送好康 觀光工廠玩翻假期

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

新北男2度抱百萬上銀行欲匯款 行員聯手員警及時攔下了

相關新聞

日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域

日本阪南大學與新北市農業局今起辦為期6日的新北農業合作，選定新北坪林為合作起點。農業局長諶錫輝表示，雙方簽署合作備忘錄，...

AI調控紅綠燈...台北361處路口升級 尖峰時段省7％

為提升交通尖峰期間車流順暢，台北市交通局於2023年開始布建智慧號誌系統，至今已完成361處、38條路段，交通局在今天道...

共享自然之美 北市螢火蟲季4/1登場

臺北市螢火蟲季4月熠熠登場，在夜晚的襯托下，螢火蟲穿梭在叢間翩翩飛舞，北市府各局處於4月1日至5月4日期間也推出螢火蟲的系列活動，邀請大家共享這一年一度的自然之美。 工務局公園處表示，今年公園螢火蟲

新北兒童節送好康 觀光工廠玩翻假期

兒童節連假即將到來，新北市政府邀請全家大小一起來體驗新北特色觀光工廠，探索手作樂趣、體驗產業文化，享受寓教於樂的親子時光。今年多家觀光工廠特別針對兒童節推出限時優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，

環狀線大地震受損 雙北市府提告求償

新北環狀線去年0403大地震發生鋼箱梁位移，經中華民國結構工程學會及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作導致，關於環狀線修復及停駛期間導致新北市全體市民的損失，雙北市府要求

兒童節小確幸 台北動物園12歲以下兒童+家長免費

台北市立動物園4月兒童月推出系列活動，4月4日兒童節當天，北市12歲（含）以下兒童與同行一位家長，可憑北市教育局「探索摺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。