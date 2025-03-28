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日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域
日本阪南大學與新北市農業局今起辦為期6日的新北農業合作，選定新北坪林為合作起點。農業局長諶錫輝表示，雙方簽署合作備忘錄，將新北農業場域作為阪南大學學生國際參訪場域，未來將可交流雙邊農業知識。
因應3月29日青年節，新北市農業運銷合作社與日本阪南大學合作，阪南大學師生訪問坪林有機村、青農茶場及製茶過程，並以專業角度與青農分享打造品牌價值，吸引遊客探訪案例。
新北市農業局長諶錫輝說，阪南大學更與新北市永續農業運銷合作社簽署合作備忘錄，約定從坪林為起點，未來阪南大學將新北青農場域作為學生國際參訪場域，有助提升新北與日本農業交流。
日本阪南大學副教授渡邊和之表示，交流不僅更加認識新北在地農業，如新北近年發展許多食農體驗、農村旅遊等。新北市永續農業運銷合作社理事長朱水源表示，永續農業不僅保護環境，也提供公司企業ESG及SDGs等相關指標。
諶錫輝表示，青農是新北農業最強力骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，本次新北市永續農業運銷合作社與日本阪南大學師生交流青年從農經驗、農遊推廣等議題，互相學習台日農業發展的優點。
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