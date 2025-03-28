日本大學與新北合作 坪林將成農業參訪場域

日本阪南大學與新北市農業局今起辦為期6日的新北農業合作，選定新北坪林為合作起點。農業局長諶錫輝表示，雙方簽署合作備忘錄，將新北農業場域作為阪南大學學生國際參訪場域，未來將可交流雙邊農業知識。

因應3月29日青年節，新北市農業運銷合作社與日本阪南大學合作，阪南大學師生訪問坪林有機村、青農茶場及製茶過程，並以專業角度與青農分享打造品牌價值，吸引遊客探訪案例。

新北市農業局長諶錫輝說，阪南大學更與新北市永續農業運銷合作社簽署合作備忘錄，約定從坪林為起點，未來阪南大學將新北青農場域作為學生國際參訪場域，有助提升新北與日本農業交流。

日本阪南大學副教授渡邊和之表示，交流不僅更加認識新北在地農業，如新北近年發展許多食農體驗、農村旅遊等。新北市永續農業運銷合作社理事長朱水源表示，永續農業不僅保護環境，也提供公司企業ESG及SDGs等相關指標。