新北青創土城電商基地開幕 整合一站服務解決痛點
新北市青創土城電商基地今天開幕，有超大包貨區，提供電商出貨理貨，解決青年電商創業痛點。新北青年局表示，有20組創業團隊進駐，幫青年逐夢，將打造新北電商創業生態圈。
青年局表示，青創土城電商基地位於土城區，台65線快速道路與城林橋旁，物流地理位置優越，為電子商務創業量身打造攝影棚暨直播間、高承重且挑高倉儲空間、專業貨梯與卸貨平台。
青年局長邱兆梅今天在開幕時表示，基地與亞馬遜（Amazon）全球開店、CYBERBIZ開店平台、新竹物流、綠界大數據等產業龍頭合作，提供品牌經營、行銷策略、物流管理與金流整合的一站式服務，幫青年創業者拓展全球市場。
亞馬遜台灣公共政策及政府事務負責人林彥廷表示，亞馬遜全球開店去年起，與青年局合作課程、工作坊，幫中小企業、新創團隊拓展國際市場；期待土城電商基地進駐團隊，一起打造國際品牌。
CYBERBIZ執行長蘇基明表示，台灣零售市場競爭激烈，CYBERBIZ 除提供技術，也提供多元服務與產業基本概念的知識（Know-how），讓創業者能夠專注於成長，無需擔心技術門檻與系統整合的問題。
參加開幕儀式的市長侯友宜表示，隨消費趨勢轉變，線上購物、電子商務成為主流，深受創業青年喜愛。基地引進20組多元領域創業團隊進駐，提供完善創業平台，幫助青年勇敢逐夢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言