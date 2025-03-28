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兒童節小確幸 台北動物園12歲以下兒童+家長免費

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園裡，活潑調皮的動物兒童代表可說是西部低地大猩猩兩兄弟Jabali（右）和「Ringo（左）。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園裡，活潑調皮的動物兒童代表可說是西部低地大猩猩兩兄弟Jabali（右）和「Ringo（左）。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園4月兒童月推出系列活動，4月4日兒童節當天，北市12歲（含）以下兒童與同行一位家長，可憑北市教育局「探索摺頁」享有兒童及陪同家長1位免費入園的優惠；園內活潑調皮的動物兒童代表西部低地大猩猩兩兄弟，連假將會收到保育員送的禮物。

動物園說，西部低地大猩猩「迪亞哥」和「Tayari」、「Iriki」組成的家庭，從「Jabali」和「Ringo」陸續出生以來，就變成圍繞著牠們兄弟倆為主軸似地打轉，家庭中的成年大猩猩會一起照顧幼年猩猩，因此「Jabali」和「Ringo」備受媽媽和阿姨的疼愛。

園方透露，雖然爸爸「迪亞哥」總是愛裝酷、散發出威嚴的氣場，但牠更是兄弟檔的大玩伴，就算兩兄弟在牠旁邊摔角翻滾，或是被孩子嬉戲路過時玩鬧一下，居然都能心平氣和、溫柔如常。

保育員特別準備兒童節行為豐富化禮物「山蘇葉驚喜包」及「麻布包」，將於4月3日至6日下午3點送給4歲4個月「Jabali」和3歲10個月「Ringo」，歡迎大家來觀察兩兄弟收到行為豐富化玩具後的反應。

另外，4月3日、4日「樂天小熊餅乾」將在動物園舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，遊客可親手製作專屬小熊餅乾；4月每周日上午11點在兒童動物區動物行為學院的「動物覓食超能力」課程，保育員將介紹與解說動物們的各種進食方式，大小朋友可以近距離觀察迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物。

台北市立動物園4月兒童月每周日上午11點，在兒童動物區動物行為學院的「動物覓食超能力」課程，可近距離觀察迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園4月兒童月每周日上午11點，在兒童動物區動物行為學院的「動物覓食超能力」課程，可近距離觀察迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物。圖／台北市立動物園提供

兄弟 動物園 餅乾

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