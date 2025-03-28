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環狀線大地震受損 雙北市府提告求償

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北環狀線去年0403大地震發生鋼箱梁位移，經中華民國結構工程學會及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作導致，關於環狀線修復及停駛期間導致新北市全體市民的損失，雙北市府要求中華工程負責，並在27日依法向中華工程提告，進入司法程序，以維護市民權益。

新北捷運工程局表示，0403地震環狀線9跨鋼箱梁位移，經過國內頂尖專家鑒定與監察院認定，「環狀線嚴重災情肇因是施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，且於保固期內不願進行保固」，新北市府要求中華工程須負起賠償責任外，更應有社會責任，市府已聘請律師團，絕對依法求償。

新北捷運局說明，環狀線位移原因確認後，台北捷運局多次催告中華工程，要求中工負起施工廠商責任，履行保固並負擔復原工程期間所支出的修繕及其他衍生費用，然而中華工程逃避責任、不積極處理後續賠償及保固事宜，為確保新北市全體市民權益，雙北市政府備妥訴狀後，至台北地方法院控告中華工程，後續進入司法程序，一切交由司法機關公正判斷。

聚傳媒

新北捷運 環狀線

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