新北兒童節送好康 觀光工廠玩翻假期

兒童節連假即將到來，新北市政府邀請全家大小一起來體驗新北特色觀光工廠，探索手作樂趣、體驗產業文化，享受寓教於樂的親子時光。今年多家觀光工廠特別針對兒童節推出限時優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，讓孩子邊玩邊學，家長也能輕鬆度過充實的連假時光。

經發局長盛筱蓉表示，觀光工廠不只是傳統製造業的轉型，更是提供親子共遊、手作學習的重要場域。新北擁有豐富的觀光工廠資源，涵蓋食品、工藝、生活用品、農業等多元產業，讓孩子能在玩樂中學習到不同領域的知識。這些工廠不僅保存了產業文化的精髓，更透過創新互動，讓大小朋友都能玩得開心、學得滿滿。

經發局表示，聖瑪莉丹麥麵包莊園烘焙大冒險體驗，不只有北歐風格的美拍場景、VR麵包製程體驗，還有深受歡迎的親子樂園，讓大小朋友都能盡情玩樂！4月5日(六)館內將限時舉辦「青林甜甜說故事」活動，現場還推出限量的「螺旋麵包黏土趣味手作教學」；在許新旺陶瓷紀念博物館，不僅能探索陶瓷的歷史，還能揮灑創意，彩繪專屬陶藝作品。連假期間還有限定優惠價$799的「彩繪陶體驗課程」!快帶上孩子一起動手玩泥、玩色，度過一個充實又難忘的兒童節。

經發局補充，4月連假期間多家觀光工廠推出限定優惠，像是台灣第一家琉璃主題觀光工廠的琉傳天下琉星花園，推出兒童節限定優惠，報名參加噴砂馬克杯DIY體驗即可享9折優惠；連假期間來維格餅家鳳梨酥夢工場，12歲以下兒童報名鳳梨酥DIY即可享免門票的優惠、一般遊客購票入場即可獲得可愛公仔文件夾1份；4月期間到阮的肉干產業概念館，12歲以下兒童憑證件消費即可獲得筷樂小物1份，與孩子一起歡慶兒童節「筷」樂。

聚傳媒