北市拆了這處都更障礙後⋯「釘子戶」還有這些

北市進入大都更時代，近兩年都更案年均報核量134件，是過去8年年均57案的2.3倍，後續拆遷可能仍有住戶不願搬。中山區吉林段都更改建案的33位原所有權人全搬走，只剩1人，北市府昨代拆，7小時完成；更新處說，目前申請代拆程序中尚有7案，實施者持續溝通中。

蔣萬安今前往大同區「市長與里長有約」座談時表示，里長都很關心的都更，市府上任兩年，包含防災型都更、7599專案共8箭，射出以後，過去兩年、平均每年都更的核報案件數大幅成長，是過去8年平均一年的兩倍，特別在大同區，是過去8年平均每年成長的3.3倍，是台北市成長最多的行政區。

蔣萬安說，「對於都市更新，我們堅定立場，符合法規程序，我們就代拆」，否則很多都更案剩下幾戶卡住，但是對他來講，要展現公權力。市府昨天再次執行一次代拆，「對的事情，我們要堅持。」

該案位在中山區民生東路一段的52年老舊公寓，環境窳陋，有迫切更新的需求。實施者茂崴建設股份有限公司推動都更改建案，規畫將蓋一棟建築物，提供78戶住宅單元、15戶商業單元，並留設257.35平方公尺的開放人行步道、認養民生東路一段公有人行步道。

更新處說，該案經市府2021年9月14日公告核定實施、12月27日領得建照，更新範圍內原所有權人33人已於去年6月20日前都搬離家園，1名所有權人對於分配結果不滿意等原因而不願搬遷，因此實施者2022年10月21日依法向市府申請代為拆除或遷移，市府昨依都市更新條例第57條規定執行代拆。

更新處指出，執行代拆前，市府本於都更條例第57條規定，已於2023年1月、6月召開2次公辦協調會，2023年12月與隔年8月共3次提送都市更新及爭議處理審議會，以及2023年1月起陸續親訪不願搬遷戶、了解訴求、溝通協調，前年5次、去年4次、今年8次共17次，仍難以達成自行搬離的共識。

北市府說，因此，市府由副秘書長王玉芬擔任召集人，召集府內相關單位協調執行拆除分工。昨日由都發局長簡瑟芳擔任總指揮官，跨局處現場支援，上午5點30分開始整備，因不願搬遷戶的住家環境雜亂、堆積眾多物品及地下室長期積水等，使得前置清理時程較長，待物品移置完畢後，市府即開始拆除地上物，歷時7小時完成。