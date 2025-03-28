土城社宅2.4億新闢道路4月通車 侯友宜今視察盼帶動發展

新北市府與中央推動開闢「頂福安居」社宅周邊道路，即將於 4 月通車。新北市長侯友宜今日前往視察期望道路通車後可以有效紓解土城中央路 4 段的交通壓力，議員江怡臻表示明年捷運三鶯線通車，頂埔將更方便，更四通八達。

侯友宜指出，頂福安居鄰近捷運三鶯線、板南線及頂埔科技園區，預計2027年完工後提供1294戶居住需求。隨著人口增長，交通與人行需求大幅提升，因此開闢社宅旁12公尺道路促進地方發展。

侯友宜表示，計畫道路新福街工程起點為土城中央路4段271巷，終點銜接福寧街，並可延伸至中央路4段125巷，全長約380公尺雙向車道，將打造無障礙人行道，整合頂福安居社宅退縮空間與頂新公園步道，優化人本動線，提升公園使用便利性。

工務局長馮兆麟說，工程於2024年2月開工，工程總經費含用地費2.3億元、其中工程費7千萬餘元。強化中央路 4 段區域道路網，並優化頂埔地區的消防與救護動線，提升居民安全。

立法委員吳琪銘表示，今出席視察工程進度，頂福安居去年4月開始動土興建總經費為61億，社宅不僅鄰近捷運頂埔站、國道3號土城交流道，交通便捷。未來，隨著土城產業園區及頂埔科技園區發展，將持續努力，推動更多社會住宅建設，讓有需要的民眾都能住得安心、住得起、住得好。

市議員江怡臻表示，土城頂埔因為興建捷運三鶯線和社會住宅，原本的中央路四段負荷辛苦，相當壅塞，居民需要一條安全的路，包括人行道。近期人行道開始復舊，新福街也將完成，再加上明年捷運三鶯線通車，頂埔將更方便，更四通八達。