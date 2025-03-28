坪林發展 侯友宜：留住遊客是關鍵

2006年雪隧開通後，北宜公路車流量大減，全國知名茶鄉坪林人潮、商機流失不少，當地茶產業及商圈遭受衝擊，市長侯友宜昨在坪林行動治理指，坪林擁有獨特的生態旅遊優勢，商圈發展待加強，遊客「路過、經過卻常常錯過」，如何吸引停留是發展關鍵，會加速清水吊橋工程，為觀光增亮點。

坪林區長張秀玲指出，坪林標示系統有改善空間，尤其是風景區、商業區等指引標示，有些容易混淆或標示不清，區公所正著手檢視並整理，透過更友善的標示牌，讓遊客更能探索坪林。

在觀光推廣方面，張秀玲提到，每年春夏之交是坪林螢火蟲季，將推廣賞螢遊程，提升坪林生態旅遊價值。6月的「好茶節」等特色活動，能讓坪林茶文化與觀光結合。

坪林也面臨人口老化考驗，對於長者福祉，侯友宜說，坪林長者需要更完善的空間與設施，市府會持續關注並改善長輩生活品質，感謝立委羅明才等人推動財劃法修法，讓新北能多獲得374億元資源，將優先投入偏鄉與基礎建設，讓里長更好做事。

昨除了安排坪林，也到石碇辦行動治理，侯友宜走訪29區行動治理座談也在昨天告一段落。

石碇區長近年調動頻繁，侯對此向里長表達歉意，強調市府將持續推動基礎建設，解決地方民生問題，包含簡易自來水、汙水處理、道路刨鋪與規畫停車場等，都是市府持續努力的目標，各局處會加緊腳步推動。