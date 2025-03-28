新北線上祭祀 1年53萬人次使用

清明將至，各地掃墓人潮陸續湧現，新北追思祭拜系統涵蓋轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠，民眾可直接搜尋已故親友名字線上祭祀，網頁有實景拍攝影像，祭拜流程以動態影片製作。經歷疫情，已成為不少人祭祖新選擇，去年有52萬9400人次使用。

線上祭祀不受到時間、地點限制，隨時都可以拜，成為許多人悼念親友的另一種新興方式。民政局說，系統創建之初因為需要帳號登入，使用率不高，疫情爆發期間，民眾使用率逐漸上升，2021市府改版，不用再登入就能直接搜尋祭祀，新北市殯葬管理處指出，改版迄今，瀏覽人次近224萬，去年一年使用達到52萬9400次。

新北市民黃小姐說，過去在清明節等節日才會想去祭祀已故親友，透過線上系統，只要想念，隨時能夠上線，不受時間、地點限制，很符合現代人需求。

新北市殯葬處表示，希望藉由提供多元祭祀方式，提供民眾多一種祭拜方式選擇，免去清明期間奔波辛勞外，對先人的誠意也不減。

傳統祭祀服務也沒中斷，市府表示，今年3月22日至4月6日陸續啟動147處清明祭祀服務站及38條接駁專車路線，今年增加路線包含平溪、樹林、鶯歌及三芝區等，鼓勵民眾可多利用免費接駁專車或大眾運輸工具前往祭祀。