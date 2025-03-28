北市二殯回饋金修法 擴大對象

北市第一殯儀館拆除後的殯葬量能，轉移到位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），但地方抨擊補償範圍未全面，北市殯葬處修正二殯回饋金自治條例，以二殯所在地「同心圓」擴大到1.2公里列為補助範圍，預告7日後，將送市府法規會審議。

現行回饋金補助範圍為二殯同心圓1公里內，納入大安區全區和文山區興昌、興泰及興旺共3里，以及信義區黎忠、黎平及黎安等3里，但有里長表示，大安區不論離二殯遠近的里都能拿到回饋金，他的里離二殯還比較近，卻未能領到。

北市殯葬處表示，一殯拆除後，北市殯葬服務量集中至懷愛館，營運至今，在交通上對大安區及周邊造成部分影響，目前殯葬處所提出的修正版本即以交通的影響範圍為基礎，補助範圍新增文山區興邦里、萬盛里2里及信義區黎順里、雙和里、惠安里3里。

議長戴錫欽表示，二殯量能增加後，受交通衝擊範圍也必然增加，原回饋機制當然有重新檢討的必要，要有合理、透明且公平的補助標準，即便市府調整後，原領有回饋金的各里金額也只增不減。

議員秦慧珠表示，她把殯葬處長的特別費刪了1千元，又強力質詢，市府終於做出改變。不過也有大安區的里長對擴大補助有意見，下周會邀集議員和里長討論。