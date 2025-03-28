北市消防救護車優先號誌 每趟省42秒

消防救護分秒必爭，北市交通局昨宣布完成消防救護車緊急優先號誌系統建置，共239處路口，減少出勤時間，路口通行事故從前年16件降到去年6件，並串連北市十大醫院，未來研議擴大。新北選定淡水馬偕醫院為示範點，周邊27處路口提供救護車較長綠燈通行秒數。

北市交控中心主任吳育緯說，經過統計平均每個月服務緊急車輛約3千趟次，以往消防救護車出勤時，是將資料回傳到消防局的情資中心，造成時差，在合作之後，更新車上系統，每秒即時回傳車輛GPS（全球定位系統）點位到交控中心，交控中心能提早計畫、調整下游路口綠燈及紅燈秒數。

吳育緯說，系統以路網的概念思考，能夠將周遭消防救護車輛到醫院的路線，直接調控行經的紅綠燈，以分散或導引壅塞路段車流來順暢路口。緊急優先號誌系統已完成239處，以及台大、榮總等醫學中心的路網串接，未來持續研議擴大或精進路線。

北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平表示，每趟出勤到現地急救後，再送往醫院的時間平均為8分鐘，有了系統後能減少42秒，實測出勤更有效率、更安全。

交通局表示，全台僅有北市以路網建置，多數縣市都以路口為主，車流或多或少會影響，但仍以緊急救護優先。

新北交通局則是選定淡水馬偕醫院作為示範點，醫院周邊淡水民權路及八里龍米路周邊27處路口，提供救護車較長綠燈通行秒數，並提早紓解下游停等車輛，經實測平均每月觸發約40次，每趟次可減少停等10至24秒。

交通局指出，淡水馬偕醫院出入的路廊單一，都會經過民權路與八里龍米路，因此透過「整條路廊」設置，能有效率解決號誌問題；但其他醫院如雙和醫院，出入道路多元呈輻射狀，救護車駛入情況多元，若也採取相關設計，容易因為觸發相關號誌，反導致號誌連續性被破壞，是否擴大仍要依個案調整。