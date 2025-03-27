坪林商圈發展協會盼政府支持數位行銷 打造觀光型公路吸引人潮

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間。對此坪林商圈發展協會理事長高明富表示，希望能透過數位行銷讓更多人了解坪林，以及打造北宜公路成為觀光型公路吸引人潮。

高明富表示，坪林商圈受雪隧開通影響，人潮與商機大幅減少，當地業者以長者居多，對數位行銷較不熟悉，店型也比較特殊，多是以「住家兼店」的形式經營。希望政府能提供專門的行銷與管理課程，協助店家導入數位經濟，提升坪林的商業發展。

高明富指出，北宜公路過去帶來的客群多為短暫停留的旅客，雪隧通車後，遊客減少，影響當地茶葉產業與商圈發展。此外，目前北宜公路多是重機騎士及超跑駕駛，停留時大部分是以咖啡或超商為停留點，不會帶動到茶葉的產業發展。而目前北宜公路實施區間測速與40公里低限速，讓真正的用路人轉向國道五號，經過坪林的人潮進一步減少。他建議，政府可將北宜公路打造成「觀光型公路」，串聯新店、石碇、坪林至頭城的觀光動線，讓更多旅客願意進入坪林商圈消費。

他強調，坪林地理位置優越，距離台北市信義區等都會中心不遠，若能透過政府支持，加強商圈經營環境，將有助於吸引新世代經營者投入，並促使店家改造門面，讓坪林發展更加活絡。