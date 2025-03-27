快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

聽新聞
0:00 / 0:00

坪林商圈發展協會盼政府支持數位行銷 打造觀光型公路吸引人潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
坪林老街具有百年歷史，是坪林的經濟及生活重心。但近年受雪隧開通影響，人潮與商機大幅減少。本報資料照片
坪林老街具有百年歷史，是坪林的經濟及生活重心。但近年受雪隧開通影響，人潮與商機大幅減少。本報資料照片

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間。對此坪林商圈發展協會理事長高明富表示，希望能透過數位行銷讓更多人了解坪林，以及打造北宜公路成為觀光型公路吸引人潮。

高明富表示，坪林商圈受雪隧開通影響，人潮與商機大幅減少，當地業者以長者居多，對數位行銷較不熟悉，店型也比較特殊，多是以「住家兼店」的形式經營。希望政府能提供專門的行銷與管理課程，協助店家導入數位經濟，提升坪林的商業發展。

高明富指出，北宜公路過去帶來的客群多為短暫停留的旅客，雪隧通車後，遊客減少，影響當地茶葉產業與商圈發展。此外，目前北宜公路多是重機騎士及超跑駕駛，停留時大部分是以咖啡或超商為停留點，不會帶動到茶葉的產業發展。而目前北宜公路實施區間測速與40公里低限速，讓真正的用路人轉向國道五號，經過坪林的人潮進一步減少。他建議，政府可將北宜公路打造成「觀光型公路」，串聯新店、石碇、坪林至頭城的觀光動線，讓更多旅客願意進入坪林商圈消費。

他強調，坪林地理位置優越，距離台北市信義區等都會中心不遠，若能透過政府支持，加強商圈經營環境，將有助於吸引新世代經營者投入，並促使店家改造門面，讓坪林發展更加活絡。

北宜公路 坪林

延伸閱讀

新北這區被點名「路過、經過、卻常錯過」 區長這麼說

議員提設坪林行政園區 新北：評估中最快5月出爐

「遊客路過、經過、常常錯過」 侯友宜：坪林商圈發展待提升

清明連假高公局國道疏導措施出爐！前2個週日有高乘載管制

相關新聞

環狀線受損 雙北今天提告中華工程求償19.27億元

新北環狀線去年0403大地震發生鋼箱梁位移，新北市府委託中華民國結構工程學會及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華...

新北這區被點名「路過、經過、卻常錯過」 區長這麼說

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間，許多遊客「路過、經過、卻...

坪林商圈發展協會盼政府支持數位行銷 打造觀光型公路吸引人潮

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間。對此坪林商圈發展協會理事...

溫情滿載 北市社工表揚 助末期病人見證兒女婚禮、震災安撫人心

4月2日是台灣社工日，台北市社會局今舉行頒獎典禮，表揚42位優秀社工，這些社工展現溫暖與專業，不管是協助受傷的孩子、獨居...

釘子戶沒轍！北市府依法執行 中山吉林段都更案代拆完成

臺北市政府27日執行中山區吉林段都更案代拆作業，該案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府秉持不辜負同意搬遷戶重返...

北市螢火蟲季4月登場 螢火蟲高峰時段曝光

台北市螢火蟲季4月登場，市府各局處從4月1日至5月4日期間，將推出螢火蟲季系列活動，共享年度的自然之美。期間限定的系列活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。