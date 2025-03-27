溫情滿載 北市社工表揚 助末期病人見證兒女婚禮、震災安撫人心

4月2日是台灣社工日，台北市社會局今舉行頒獎典禮，表揚42位優秀社工，這些社工展現溫暖與專業，不管是協助受傷的孩子、獨居長者、生命末期病人，透過陪伴聊天，盡可能滿足他們願望，社會局今年也舉辦社工身影攝影展，歡迎民眾投稿展出，讓大家看見社工不為人知辛苦。

今天頒獎典禮共表揚42位公、私部門社工人員，副局長林淑娥表示，社工專業人員在社福扮演關鍵角色，各項福利政策須透過社工有溫度地照顧弱勢市民，設身處地運用專業知識與熱忱，為需要幫助的人帶來希望與溫暖協助，感謝社工幫助。

其中獲得「衝鋒陷陣獎」社工陳皓，畢業後就到新光吳火獅紀念醫院工作，他坦言，「第一份工作就遇到很多人生命走向末期真的很衝擊」但透過吸取多項經驗慢慢的熟習這份工作，讓病人感到溫馨，他分享，一位走到生命末期的病患在離世前盼能見到女兒結婚，會後在社工與安寧團隊共同努力於醫院內溫馨完成，而病患也在這場活動後兩天陷入昏迷，由於先前已簽署放棄急救，在家人陪伴下安心離世，這件事規畫到陪伴他都參與其中，也有滿滿成就感。

中正社會福利服務中心社工邱懷萱在0403大地震後投入南機場第一線給予受災戶即時安撫，她回憶，一位獨居長輩因家中寵物未逃出來心中十分焦急，她不停給與安撫，最後在來回溝通下，寵物從危樓中被救出，老人更雙眼泛淚朝她感謝，這件事也讓她深有感觸，也很開心獲得「堅持到底獎」殊榮。

榮獲「承先啟後獎」的德蓓之家主任吳宇仟已從事社工18年，從過去第一線社工到擔任主管，長期關注兒少需求，她分享「社工沒做到想放棄是不可能的」，要讓孩子取得信任更是挑戰之一，壓力大時哭更是家常便飯，也帶過好幾個孩子，陪伴他們經歷叛逆期、學習獨立生活技能最後順利就業，盼能繼續努力，為這些需要幫助的孩子提供溫暖的家。