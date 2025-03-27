新北汐止明峰街停讓行人 分不清等車或過馬路惹怨

在汐止明峰街與民族六街口，緊鄰傳統市場，平時進出的人多，只是公車站牌靠近路口，導致許多用路人搞不清楚，站在路口的人是要等車還是過馬路，讓行經車輛分不清，到底要不要停讓行人，引起不少民怨也危險，所以今(27)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

新北市議員張錦豪提到，在汐止明峰街與民族六街口，因為在等公車的民眾，剛好與要過馬路的民眾，是在一個重疊的區域，導致很多行經的汽、機車以為等公車的民眾是要過馬路，造成用路人混洧，到底要不要停下來禮讓行人，就有接到民眾陳情，每次經過這個路口都要很小心，因為路口有科技執法又有民眾檢舉，所以希望能夠協助將等車與真的要過馬路的民眾區隔。

張錦豪表示，今天請市府交通局來現場會勘，希望能夠協助釐清，做適當的調整，把路口斑馬線跟等公車的地方稍微做區分，因為現在用路人只要遇到有人站在路口，就會擔心對方是不是要過馬路，所以請相關單位評估，公車站牌是不是有更適合的地方，可以往旁邊移一點，也請交通局做引導民眾候車的標誌，往旁邊等車，才不會讓行經的汽、機車駕駛人，誤以為是要過馬路，今天會勘結果，先做引導標誌，再進一步評估是不是將等公車的區域往旁邊遷移。