快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

新北汐止明峰街停讓行人 分不清等車或過馬路惹怨

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
明峰街與民族六街口公車站牌靠近路口，讓行經車輛分不清行人是要等公車還是過馬路。 圖／觀天下有線電視提供
明峰街與民族六街口公車站牌靠近路口，讓行經車輛分不清行人是要等公車還是過馬路。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止明峰街與民族六街口，緊鄰傳統市場，平時進出的人多，只是公車站牌靠近路口，導致許多用路人搞不清楚，站在路口的人是要等車還是過馬路，讓行經車輛分不清，到底要不要停讓行人，引起不少民怨也危險，所以今(27)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

新北市議員張錦豪提到，在汐止明峰街與民族六街口，因為在等公車的民眾，剛好與要過馬路的民眾，是在一個重疊的區域，導致很多行經的汽、機車以為等公車的民眾是要過馬路，造成用路人混洧，到底要不要停下來禮讓行人，就有接到民眾陳情，每次經過這個路口都要很小心，因為路口有科技執法又有民眾檢舉，所以希望能夠協助將等車與真的要過馬路的民眾區隔。

張錦豪表示，今天請市府交通局來現場會勘，希望能夠協助釐清，做適當的調整，把路口斑馬線跟等公車的地方稍微做區分，因為現在用路人只要遇到有人站在路口，就會擔心對方是不是要過馬路，所以請相關單位評估，公車站牌是不是有更適合的地方，可以往旁邊移一點，也請交通局做引導民眾候車的標誌，往旁邊等車，才不會讓行經的汽、機車駕駛人，誤以為是要過馬路，今天會勘結果，先做引導標誌，再進一步評估是不是將等公車的區域往旁邊遷移。

公車

延伸閱讀

新北汐止在地企業相揪做公益 兒童節送家扶童智能手環

新北汐止忠厚市場將做無障礙坡道 卸貨區減少影響

社區聯外道路路況差危險 新北汐止湖前街110巷分段重鋪

新北市議員召開說明會 協助萬里廢礦用地建築物合法化

相關新聞

環狀線受損 雙北今天提告中華工程求償19.27億元

新北環狀線去年0403大地震發生鋼箱梁位移，新北市府委託中華民國結構工程學會及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華...

新北這區被點名「路過、經過、卻常錯過」 區長這麼說

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間，許多遊客「路過、經過、卻...

坪林商圈發展協會盼政府支持數位行銷 打造觀光型公路吸引人潮

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間。對此坪林商圈發展協會理事...

溫情滿載 北市社工表揚 助末期病人見證兒女婚禮、震災安撫人心

4月2日是台灣社工日，台北市社會局今舉行頒獎典禮，表揚42位優秀社工，這些社工展現溫暖與專業，不管是協助受傷的孩子、獨居...

釘子戶沒轍！北市府依法執行 中山吉林段都更案代拆完成

臺北市政府27日執行中山區吉林段都更案代拆作業，該案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府秉持不辜負同意搬遷戶重返...

北市螢火蟲季4月登場 螢火蟲高峰時段曝光

台北市螢火蟲季4月登場，市府各局處從4月1日至5月4日期間，將推出螢火蟲季系列活動，共享年度的自然之美。期間限定的系列活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。