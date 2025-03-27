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古今市集藝遊會 新北汐止秀峰高中學生走入歷史市井生活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰高中「古今市集藝遊會」，由多位師生擔任導覽員，帶領參與者細讀畫作細節。 圖／觀天下有線電視提供
秀峰高中「古今市集藝遊會」，由多位師生擔任導覽員，帶領參與者細讀畫作細節。 圖／觀天下有線電視提供

秀峰高中今(27)日，在圖書館三樓舉辦「古今市集藝遊會」開幕式，邀請師生及社區民眾透過閱讀、藝術與沉浸式體驗，探索市集的歷史文化風貌。本次活動由新北市政府教育局與財團法人廣達文教基金會主辦，藉由藝術與文學的交會，引領參與者走入歷史中的市井生活。

展覽從3/27日至4/16日，展出廣達文教基金會的四大主題畫作：「熱鬧市集開始啦」、「新奇有趣在這裡」、「張燈結綵慶佳節」、「漫遊市集尋寶趣」，一窺不同時代的市集繁華景象。圖書館亦特別規劃「市集與節慶書展」，精選探討市集文化、傳統節慶及《清明上河圖》的書籍，透過閱讀與藝術的結合，深化觀展體驗。

除了靜態展覽，開幕式當日還舉辦了一系列精彩的動態展演，呈現市集的活潑樣貌。現場安排胡琴二重奏與疊杯表演，以悠揚的樂聲與節奏鮮明的表演，呈現市集中流動的生命力，讓觀眾彷彿置身於熱鬧的市集街頭。為增添沉浸式體驗，展覽期間由多位師生擔任導覽員，帶領參與者細讀畫作細節，並結合互動問答，探索畫作中的市集文化與故事。

秀峰高中校長蔡春來表示，由新北市政府教育局與廣達遊於藝跟學校合作推動的藝術文化響宴，這次活動是以市集為主題，市集除了是商品交易的地方之外，也是文化跟情感交流的平台，今天藉由學校的閱讀大使的介紹，透過市集上的活動跟圖片、畫作，介紹生活市集，汐止是產茶跟煤礦的集散中心，是歷史文化底蘊非常豐富的地方，透過這次的活動介紹古今的市集之外，也行銷汐止。

秀峰高中學生說，很喜歡這次的活動，是難得的體驗，擔任閱讀大使導覽畫作，也讓自己對畫中的歷史文化有更深的認識，透過閱讀、藝術與沉浸式體驗，感受市集文化的魅力。

展覽期間也歡迎有興趣入校參訪畫展的民眾，可以事先打電話02-26412134#610跟秀峰高中圖書館聯絡，一起透過畫作，體驗古今市集生活。

圖書館 畫作

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