新北瑞芳美食廣場環境提升 議員爭取經費要整體改善
為改善瑞芳美食廣場的空調設備，市議員林裔綺協助爭取市場處補助五百多萬要來整體改善，今(27)日包括市場處處長李長奎，市議員林裔綺以及瑞芳美食廣場自治會會長林文貴就到現場研議改善細節。
瑞芳火車站是民眾進出瑞芳地區的重要樞紐，連結九份、金瓜石、平溪、深澳等地區，而正對著瑞芳火車站的美食廣場也成為遊客們觀光的重要景點，裏頭集結許多老字號小吃，應有盡有美味十足。
市議員林裔綺說，因瑞芳美食廣場電氣機房內，變壓器容量已不足所需，今年一月量測已達滿載電流9成，且尚有設備如分離式冷氣等尚未開啟，如遇夏季恐有超載情形，為確保供電無虞及用電安全，需盡速改善。
瑞芳美食廣場自治會會長林文貴就表示，現在還沒到夏天，就發生變壓器跳電，室內悶熱不已嚴重影響用餐品質，很感謝市議員林裔綺協助爭取五百多萬改善經費，希望在夏季用電高峰前改善完成，讓用餐品質受到保障。
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