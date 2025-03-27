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環狀線受損 雙北今天提告中華工程求償19.27億元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線受損，雙北市府今天提告要求中華工程負責。圖／新北市捷運局提供
環狀線受損，雙北市府今天提告要求中華工程負責。圖／新北市捷運局提供

新北環狀線去年0403大地震發生鋼箱梁位移，新北市府委託中華民國結構工程學會及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作導致。新北市捷運局表示，關於環狀線修復及停駛期間導致新北市全體市民的損失，雙北市府要求中華工程負責，在今天依侵權行為損害賠償赴台北地院向中華工程提告，求償19.27億元。

新北捷運局表示，0403地震環狀線9跨鋼箱梁位移，經過國內頂尖專家鑒定與監察院認定，「環狀線嚴重災情肇因是施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，且於保固期內不願進行保固」，新北市府要求中華工程須負起賠償責任外，更應有社會責任，市府已聘請律師團，絕對依法求償。

新北捷運局指出，環狀線位移原因確認後，台北捷運局多次催告中華工程，要求中工負起施工廠商責任，履行保固並負擔復原工程期間所支出的修繕及其他衍生費用，然而中華工程逃避責任、不積極處理後續賠償及保固事宜，為確保新北市全體市民權益，雙北市政府備妥訴狀後，今日至台北地方法院控告中華工程，後續進入司法程序，一切交由司法機關公正判斷。

外界詢問為何未提告其他單位，捷運局長李政安強調，雙北市提告根據，就是鑑定報告與監察院報告，都認為損害原因是中華工程未按圖施作，雙北市據此依法提告。

新北捷運 環狀線

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