新北這區被點名「路過、經過、卻常錯過」 區長這麼說

新北市長侯友宜今出席坪林行動治理座談時提到，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間，許多遊客「路過、經過、卻常常錯過」，未能停留消費，希望坪林能重現往日輝煌。

針對坪林商圈與觀光發展議題，坪林區長張秀玲表示，她甫上任僅兩個月，目前仍在釐清地方需求，並著手強化基礎建設與觀光行銷，期望為坪林帶來更多人潮與商機。

張秀玲指出，當前坪林的標示系統仍有改善空間，特別是風景區、商業區等指引標示，有很多比較混淆且標示不清的標示牌。她表示，區公所目前正著手檢視並整理相關標示牌，讓旅客能更順利探索坪林。

在觀光推廣方面，張秀玲提到，每年春夏之交是坪林的螢火蟲季，區公所會透過社群媒體加強宣傳，吸引更多遊客前來賞螢，提升坪林的生態旅遊價值。此外，6月即將舉辦的「好茶節」，她表示將進一步規畫更多特色活動，讓坪林的茶文化與觀光結合，吸引更多民眾參與。

「目前才剛調來兩個月，許多事情還在了解中，但會持續努力推動地方發展。」張秀玲強調，她將與市府密切合作，針對地方需求提出具體對策，讓坪林的基礎建設與觀光發展更加完善。