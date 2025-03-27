新北淡水新興國小走廊圍牆過低 議員會勘爭取改善

新北市淡水區新興國小，日前新北市議員陳偉杰與校長到校園中會勘，針對學校校舍高樓層走廊圍牆的部份來討論如何改善，新興國小校長李連成表示，由於目前校園圍牆高度法規必需達到125公分，但由於學校是35年前所興建的校舍，因此圍牆不只是不符合法規，有部份還是使用欄杆式，學童容易將頭手伸過牆外，安全也有疑慮，因此希望可以爭取經費來改善。

新興國小校長李連成表示，學校目前有許多大樓教室外的走廊圍牆，還有樓梯間的女兒牆高度都是只有120公分，明顯不符合125公分高的規定，而過去舊有的圍牆設施不僅是高度不足，在各大樓校舍也有牆面縫隙超過20公分都是必需要來改善的重點。

市議員陳偉杰表示，這次會勘也有家長會參與並且提出女兒牆太低的問題，因此在會勘之後，也會向教育局來爭取經費，將學校所有不符合規定的女兒牆高度來做改善並且補足高度，因為這可是關係到了學童學習環境的安全問題，期望可以提供學生更安全，家長更放心的學習環境。