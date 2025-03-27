新北金山三界壇路通往六股里 瓶頸道路進行拓寬
金山區三界壇路通往六股里有一段瓶頸道路，會車不易、容易發生車禍意外，為此六股里長也不斷向相關單位提出拓寬改善的建議，終於近來這個路段有25公尺先行進行了拓寬工程，預計在完工後，能夠會車的路段將變長也更安全許多。
六股里長鐘鼎平說，從金山市區過來，過了磺溪橋後左轉的道路變得很狹小，會車相當困難，尤其這邊都是1鄰、2鄰民眾主要出入的路段，里民想到開車要會車就頭痛，為此也提出列管案件，希望相關單位可以重視與協助。
本週在豔陽下工人們加緊趕工，於要拓寬的區域內做好地基工程，而到目前為止的工程進度已經到灌漿鋪平，接下來要鋪柏油與劃設標線，預計在下週就會完成這25公尺長的拓寬工程。
六股里長鐘鼎平指出，可以見到整段瓶頸道路大約有80公尺長，目前有25公尺進行拓寬，因此大約還有5、60公尺還是會車困難，感謝市府養工處與區公所的協助，讓六股里的居民行車出入可以更安全一些，也期待在未來的努力下能夠做到整段道路的拓寬，讓里民出入不再憂心會車困難。
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