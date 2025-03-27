新北觀光工廠推兒童節優惠 讓孩子邊玩邊學

中央社／ 新北27日電

新北市經發局今天表示，隨著兒童節連假即將到來，各觀光工廠將推出兒童節限時優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，讓孩子邊玩邊學，家長也能輕鬆度過充實的連假時光。

經發局發布新聞稿，多家觀光工廠推出兒童節限定優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，其中，聖瑪莉丹麥麵包莊園體驗歡樂的烘焙大冒險吧，在許新旺陶瓷紀念博物館，不僅能探索陶瓷的歷史，還能揮灑創意，彩繪專屬陶藝作品。

在琉傳天下琉星花園報名參加噴砂馬克杯DIY體驗可享優惠；維格餅家鳳梨酥夢工場，12歲以下兒童報名鳳梨酥DIY即可享免門票的優惠、一般遊客購票入場即可獲得可愛公仔文件夾1份；阮的肉干產業概念館，提供12歲以下兒童憑證件消費可獲得筷樂小物1份。

經發局局長盛筱蓉表示，觀光工廠不只是傳統製造業的轉型，更是提供親子共遊、手作學習的重要場域。

她表示，新北擁有豐富的觀光工廠資源，涵蓋食品、工藝、生活用品、農業等多元產業，讓孩子能在玩樂中學習到不同領域的知識。這些工廠不僅保存了產業文化的精髓，更透過創新互動，讓大小朋友邊玩邊學，學習中還能玩得開心。

觀光工廠 鳳梨酥

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