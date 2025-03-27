釘子戶沒轍！北市府依法執行 中山吉林段都更案代拆完成

臺北市政府27日執行中山區吉林段都更案代拆作業，該案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府秉持不辜負同意搬遷戶重返家園的期待，針對不願搬遷戶的權益，透過權利變換機制確保，另拆遷後居所也由實施者協助安置並備妥相關事宜，透過市府各單位齊心協力，今已順利依都市更新條例第57條規定堅定完成代拆任務排除都更障礙，後續實施者仍持續與不願搬遷戶溝通協調並妥善安置。

該案位於民生東路一段，由茂崴建設股份有限公司擔任實施者推動都更改建案，更新前屬52年老舊公寓環境窳陋，實有迫切更新的需求。更新後規劃興建一棟建築物，提供78戶住宅單元及15戶商業單元，並留設257.35 m²開放人行步道及認養民生東路一段公有人行步道，以形塑安全且宜居生活空間。

該案經市府於2021年9月14日公告核定實施，2021年12月27日領得建造執照，更新範圍內原所有權人33人於2024年皆已搬離家園，惟所有權人1人不願搬遷， 故實施者依法向市府申請代為拆除或遷移，市府為協助多數已暫時搬離之住戶，實現早日重返家園之期待，今依都市更新條例第 57 條規定執行代拆，保障居民居住權益。

在今日執行代拆過程中，北市府本於都市更新條例第 57 條規定以真誠磋商精神，召開 2 次公辦協調會、3 次提送都市更新及爭議處理審議會，以及 17 次 現場親訪不願搬遷戶了解訴求溝通協調，惟仍難以達成自行搬離之共識，故市府由王玉芬副秘書長擔任召集人召集府內相關單位協調執行拆除分工。

北市府進一步說明，今日由都市發展局簡瑟芳局長擔任總指揮官，參與單位橫跨警察局、消防局、衛生局、社會局、交通局、中山分局、區公所及里辦公處等提供勤務支援，由上午五點半進行整備，歷時7小時完成。

執行代拆期間，不願搬遷戶不斷試圖進入工地不願離開，更新處同仁、警察局警員、消防局消防人員、衛生局醫護人員及社會局社工持續對不願搬遷戶柔性勸導並安撫情緒，另不願搬遷戶住家環境雜亂、堆積眾多物品及地下室有長期積水情形等，導致前置清理過程作業時程較長，待物品移置完畢後，市府即開始拆除地上物。

總指揮官也於現場呼籲實施者，應妥善管理工地現場，並持續與不願搬遷戶溝通協調，儘可能滿足不願搬遷戶拆遷安置過程中的生活需求。