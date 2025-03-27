北市公布酒駕累犯 最高重罰63萬元
照片取自臺北市政府
臺北市交通事件裁決所第69次公告酒(毒)駕及拒測累犯名單計有31名，其中酒駕累犯2次20名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯8次1名，先酒駕後毒駕1名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕拒測累犯3次1名，合計31名，臺北市累計已公布1,678人次（1,549名）。
臺北市交通事件裁決所表示，本次公告名單罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯7次及毒駕累犯8次分別處罰鍰54萬元及63萬元，機車駕照2案各處禁考3年，罰鍰共計117萬元，因未繳納已移送強制執行。罰鍰次高者為叶榮駿，因酒駕拒測累犯3次，處罰鍰54萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。蘇清泰酒駕拒測累犯2次，機車駕照處禁考5年，罰鍰36萬元已繳款結案。
裁決所指出，本次公告名單中23件已結案，2件申請分期繳款，餘7件未結案者全數移送強制執行，移送金額206萬元。
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