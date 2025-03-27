快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

北市公布酒駕累犯 最高重罰63萬元

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市交通事件裁決所第69次公告酒(毒)駕及拒測累犯名單計有31名，其中酒駕累犯2次20名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯8次1名，先酒駕後毒駕1名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕拒測累犯3次1名，合計31名，臺北市累計已公布1,678人次（1,549名）。

臺北市交通事件裁決所表示，本次公告名單罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯7次及毒駕累犯8次分別處罰鍰54萬元及63萬元，機車駕照2案各處禁考3年，罰鍰共計117萬元，因未繳納已移送強制執行。罰鍰次高者為叶榮駿，因酒駕拒測累犯3次，處罰鍰54萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。蘇清泰酒駕拒測累犯2次，機車駕照處禁考5年，罰鍰36萬元已繳款結案。

裁決所指出，本次公告名單中23件已結案，2件申請分期繳款，餘7件未結案者全數移送強制執行，移送金額206萬元。

聚傳媒

北市 毒駕 酒駕

延伸閱讀

北市二殯回饋金將修法 所在地「同心圓」擴大為1.2公里

幕後／區桂芝被約談、北市發言人被貼親中標籤 背後有中央廚房的手？

6警荷槍實彈包圍漁光島可疑轎車 結果駕駛是茫然白髮翁

洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

相關新聞

半百老屋拆了！「吉林段都更案」北市府依法代拆完成

台北市政府27日執行中山區「吉林段都更案」代拆作業，本案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府在不辜負同意搬遷戶重...

田僑仔在哪？新北逾期未繼承不動產 高達228億沒人領

新北市2025年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起將由各地政事務所公告至6月30日止，統計今年度公告被繼承人計229...

北市二殯回饋金將修法 所在地「同心圓」擴大為1.2公里

北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，北市殯葬處修正二殯回饋金自治...

北市螢火蟲季4月登場 螢火蟲高峰時段曝光

台北市螢火蟲季4月登場，市府各局處從4月1日至5月4日期間，將推出螢火蟲季系列活動，共享年度的自然之美。期間限定的系列活...

尖叫音頻偵測緊急狀況 北捷AI列車啟航首輛在象山信義線

北捷攜手宏碁打造AI數位列車今天亮相。北捷介紹，最大亮點是最高層級安全偵測系統，分析旅客異常移動、衝突，同時將影像傳到駕...

跟死神拚速度…新北智慧雲端救護車優先號誌 搶黃金15秒

台北市交通局建制消防救護車緊急優先號誌系統，至今已完成239處路口布建、減少每趟出勤時間42秒。新北市交通局2022年起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。