人貓同行更安全 猴硐貓橋重新開放

照片取自新北市政府

猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，啟用迄今已達10年，且受當地潮濕氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕及脫落情形，考量居民及遊客通行安全，新北市政府觀光旅遊局辦理維護修繕作業，並於3月26日重新開放。

觀光局指出，本次修繕重點在於補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台及坐椅，更新後的「貓橋」各構件將更安全穩固，防水性更佳，提供遊客更舒適友善的行走空間及動線體驗。

觀光局表示，猴硐地區早期為一個礦業聚落，因緣際會下成為了貓咪們聚集的村落，也曾評為世界六大賞貓景點貓村，除了貓村及「貓橋」，更有猴硐煤礦博物園區可供遊客參訪，像是見證台灣礦業興衰史的瑞芳瑞三鑛業整煤場，以及願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍外，還可前往熱門的打卡景點三貂嶺生態友善隧道，穿梭牡丹車站聚落後進到三貂嶺生態友善隧道，沿途風景秀麗，還可於舊臺鐵隧道中欣賞絕美鏡面倒影，亦是不容錯過的新北好景點。

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