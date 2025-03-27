北市螢火蟲季4月登場 螢火蟲高峰時段曝光

台北市螢火蟲季4月登場，市府各局處從4月1日至5月4日期間，將推出螢火蟲季系列活動，共享年度的自然之美。期間限定的系列活動，部分需要報名及酌收費用，請民眾參閱各活動網站並抓緊報名參與，錯過就要等明年。

北市公園處表示，今年公園螢火蟲預計於4月14日出現高峰，將延續廣受市民好評的大安森林公園及榮星花園公園賞螢導覽解說。除了賞螢導覽解說外，還有2025地球日、戀戀螢火蟲音樂會、手作教室及一探士林官邸夜間風貌的官邸夜未眠等主題活動也精采可期。

公園處表示，位於台北市南港區的南港茶葉製造示範場及環山步道周邊自然環境良好，今年大地處及產業發展局與台北市大坑產業文化協會合作於該場地辦理賞螢活動，邀請市民來趟南港茶山賞螢秘境輕旅行。

另外，舊莊茶山浪漫的螢火蟲紛飛也是促進感情的好場景，南港區公所將舉辦單身聯誼活動，期望藉活動增加男女互動的機會，促成進一步的交往機會。

公園處指出，同樣位於南港區擁有資源豐富後山的舊莊國小，每到螢火蟲季時節，如同繁星點點的螢火蟲在夜色中閃耀，透過螢火蟲生態解說及夜間觀察，讓民眾認識螢火蟲生態，更能看見螢火蟲悠遊於林間。

此外，夜晚的動物園也特別開放「螢光秘境體驗營」，每逢四、五月交接時節，園區山邊開始螢光點點，活動結合自然探索、環境教育與生態保育，學習螢火蟲的生活習性、生態特徵及其在自然環境中的重要角色，並增進對生態保護的關注與實踐。

台北市學校環境教育中心也藉由馬明潭夜間賞螢活動，從環境指標生物「螢火蟲」的生活棲地，連結至人類與自然萬物的共存議題，讓參與活動的親子能從探索與觀察體驗中，培養尊重生命與關心環境的生活態度。