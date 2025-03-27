快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

議員提設坪林行政園區 新北：評估中最快5月出爐

中央社／ 新北27日電

新北市長侯友宜今天主持坪林區行動治理座談，會中民進黨新北市議員陳永福提及，希望設立坪林行政園區。新北市政府工務局指出，正評估工程可行性，結果估5、6月出爐。

侯友宜上午在石碇區、坪林區行動治理座談會中表示，有關加壓抽水站、污水系統、道路鋪設與停車空間等問題，市府會加緊腳步處理，讓民眾生活更便利。

財劃法修法通過，侯友宜指出，新北市將約可增新台幣374億元補助，但中央若把原有主要計畫補助扣除，可能最後增加的只剩下100多億元，不論最終拿到多少，會將大部分經費用在基礎建設。

其中，坪林擁有獨特生態旅遊優勢，但目前商圈發展待加強，許多遊客「路過、經過、卻常常錯過」，沒有停留消費，這是當前課題，市府也會加速親水吊橋整建工程。

侯友宜表示，坪林長者較多，無論是長照、共餐還是遠距醫療，都必須做好，市府會持續關注並改善長輩的生活品質。

坪林區行動治理座談會中，陳永福提出坪林行政園區規劃，希望利用坪林消防分隊舊址及拆除旁邊圖書館及幼兒園，重新整併加入長者長照、日照、醫療及停車需求。

依據相關人士轉述，「今天市長會中有提到希望這個愈快愈好」。對此，坪林區公所指出，坪林行政園區目前由新北市政府工務局協助評估與規劃。

對於是否設立坪林行政園區，新北市工務局長馮兆麟今天接受中央社記者電訪時表示，目前評估中，未來可能會加入圖書館、停車場、長照中心等，已有初步規劃，但使用空間及位置尚未定調，市府各單位仍在討論，評估結果預計在5、6月出爐。

侯友宜 坪林

延伸閱讀

「遊客路過、經過、常常錯過」 侯友宜：坪林商圈發展待提升

感謝黨籍立委推動財劃法修法 侯友宜向區里喊話：基礎建設不會少

彰化談農業合作 新北市長侯友宜合影時自嘲「拍太漂亮豈不變成詐騙集團？」

新店行動治理 新北市長侯友宜：環狀線南環段30日開工

相關新聞

半百老屋拆了！「吉林段都更案」北市府依法代拆完成

台北市政府27日執行中山區「吉林段都更案」代拆作業，本案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府在不辜負同意搬遷戶重...

田僑仔在哪？新北逾期未繼承不動產 高達228億沒人領

新北市2025年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起將由各地政事務所公告至6月30日止，統計今年度公告被繼承人計229...

北市二殯回饋金將修法 所在地「同心圓」擴大為1.2公里

北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，北市殯葬處修正二殯回饋金自治...

北市螢火蟲季4月登場 螢火蟲高峰時段曝光

台北市螢火蟲季4月登場，市府各局處從4月1日至5月4日期間，將推出螢火蟲季系列活動，共享年度的自然之美。期間限定的系列活...

尖叫音頻偵測緊急狀況 北捷AI列車啟航首輛在象山信義線

北捷攜手宏碁打造AI數位列車今天亮相。北捷介紹，最大亮點是最高層級安全偵測系統，分析旅客異常移動、衝突，同時將影像傳到駕...

跟死神拚速度…新北智慧雲端救護車優先號誌 搶黃金15秒

台北市交通局建制消防救護車緊急優先號誌系統，至今已完成239處路口布建、減少每趟出勤時間42秒。新北市交通局2022年起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。