議員提設坪林行政園區 新北：評估中最快5月出爐
新北市長侯友宜今天主持坪林區行動治理座談，會中民進黨新北市議員陳永福提及，希望設立坪林行政園區。新北市政府工務局指出，正評估工程可行性，結果估5、6月出爐。
侯友宜上午在石碇區、坪林區行動治理座談會中表示，有關加壓抽水站、污水系統、道路鋪設與停車空間等問題，市府會加緊腳步處理，讓民眾生活更便利。
財劃法修法通過，侯友宜指出，新北市將約可增新台幣374億元補助，但中央若把原有主要計畫補助扣除，可能最後增加的只剩下100多億元，不論最終拿到多少，會將大部分經費用在基礎建設。
其中，坪林擁有獨特生態旅遊優勢，但目前商圈發展待加強，許多遊客「路過、經過、卻常常錯過」，沒有停留消費，這是當前課題，市府也會加速親水吊橋整建工程。
侯友宜表示，坪林長者較多，無論是長照、共餐還是遠距醫療，都必須做好，市府會持續關注並改善長輩的生活品質。
坪林區行動治理座談會中，陳永福提出坪林行政園區規劃，希望利用坪林消防分隊舊址及拆除旁邊圖書館及幼兒園，重新整併加入長者長照、日照、醫療及停車需求。
依據相關人士轉述，「今天市長會中有提到希望這個愈快愈好」。對此，坪林區公所指出，坪林行政園區目前由新北市政府工務局協助評估與規劃。
對於是否設立坪林行政園區，新北市工務局長馮兆麟今天接受中央社記者電訪時表示，目前評估中，未來可能會加入圖書館、停車場、長照中心等，已有初步規劃，但使用空間及位置尚未定調，市府各單位仍在討論，評估結果預計在5、6月出爐。
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