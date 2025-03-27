尖叫音頻偵測緊急狀況 北捷AI列車啟航首輛在象山信義線

北捷攜手宏碁打造AI數位列車今天亮相。北捷介紹，最大亮點是最高層級安全偵測系統，分析旅客異常移動、衝突，同時將影像傳到駕駛室，未來也會深化到聲音辨識技術分析尖叫音頻，即時識別潛在緊急狀況。

台北捷運公司副總經理陳建財表示，北捷積極發展數位轉型，致力提升乘車安全與旅客體驗。這次攜手宏碁，推出首部AI數位列車，強化捷運安全監控系統，引進裸視3D廣告技術，打造更具沉浸感的互動體驗，讓旅客一秒穿越立體世界，享受視覺新體驗。

北捷介紹，AI數位列車最大亮點是搭載最高層級的安全偵測系統，運用宏碁AI演算法與NVIDIA邊緣運算技術，具備智慧分析功能，即時分析旅客行為，如偵測異常移動、衝突對峙等突發狀況，同步將影像傳至駕駛室，確保第一時間採取適當應變措施。

北捷說，未來持續運用AI技術深化安全管理，包括運用「聲音辨識技術」分析尖叫音頻，即時識別潛在緊急狀況，進一步提升捷運安全，以及導入「一秒清車偵測」提升收班作業效率。

北捷也說，車門到站顯示器升級，資訊更清晰，配合AI數位列車上線，同步升級車門上方到站顯示器，增加出口資訊。此外，螢幕加大尺寸，可同時顯示宣導資訊與到站資訊，旅客閱讀起來更為方便。目前AI列車僅有一輛行駛於淡水象山線。