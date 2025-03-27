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跟死神拚速度…新北智慧雲端救護車優先號誌 搶黃金15秒

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局2022年選定淡水馬偕醫院周邊淡水民權路及八里龍米路周邊27處路口，推動智慧號誌導入救護車優先措施。圖／新北市交通局提供
新北市交通局2022年選定淡水馬偕醫院周邊淡水民權路及八里龍米路周邊27處路口，推動智慧號誌導入救護車優先措施。圖／新北市交通局提供

台北市交通局建制消防救護車緊急優先號誌系統，至今已完成239處路口布建、減少每趟出勤時間42秒。新北市交通局2022年起也選定淡水馬偕醫院周邊淡水民權路及八里龍米路周邊27處路口，推動智慧號誌導入救護車優先措施，可減少停等15秒。不過其他醫院路線道路呈輻射狀，若全部都裝設車機，恐導致周邊交通號誌連貫性被破壞，目前仍是依個案調整。

新北市交通局專門委員林昭賢指出，當初設置主因，在於在台2線替代道路容量不足，希望透過救護車優先策略結合救護車車機資料，在路口設置虛擬智慧號誌觸動區間，連動到救護車優先策略實施路段，提供救護車較長綠燈通行秒數，並提早紓解下游停等車輛，經實測調查平均每月觸發約40次，每趟次可減少停等10至24秒。

林昭賢指出，選定馬偕作為示範點主因在於醫院出入的路廊單一，都會經過民權路與八里龍米路，因此透過「整條路廊」設置，能有效率解決號誌問題；但其他醫院如雙和醫院，出入道路多元呈輻射狀，救護車駛入的情況多元，若也採取相關設計，容易因為觸發相關號誌，反導致號誌連續性被破壞。

林昭賢說，目前新北做法，主要是利用消防局救護車上本身裝設的GPS定位系統，資料都會回傳到消防局，如果有需求，交控中心就能夠取得既有資料後，調整號誌提供協助。

救護車 馬偕醫院

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