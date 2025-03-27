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田僑仔在哪？新北逾期未繼承不動產 高達228億沒人領

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年單筆未辦繼承價值最高的土地，位於新板特區的精華商業地段。圖／新北市地政局提供
今年單筆未辦繼承價值最高的土地，位於新板特區的精華商業地段。圖／新北市地政局提供

新北市2025年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起將由各地政事務所公告至6月30日止，統計今年度公告被繼承人計2299人、土地1萬1617筆、建物計983棟，依土地現值計算未繼承土地總價高達228億餘元。

地政局表示，板橋區就占37.2億元，而單筆價值最高的就位於新板特區精華商業地段，為面積約119坪、價值6.7億元的土地。

地籍科長王珮榕說，為協助民眾儘速辦理繼承登記，3月至6月期間，地政局所屬地所規劃行動專車及行動服務隊，直進各地的宮廟、市場及活動中心進行繼承登記宣導及諮詢服務，並配合清明節掃墓祭祖的習俗，這段時間將到新店四十分公墓、新莊生命紀念館、金寶山景觀墓園、汐止第一公墓等地加強宣導。

王珮榕指出，依據土地法規定，自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月但繼承人仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫。

此外民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，同性婚姻配偶間準用民法繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人共同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

地政局配合清明節掃墓祭祖的習俗，這段時間將到新店四十分公墓、新莊生命紀念館、金寶山景觀墓園、汐止第一公墓等地加強宣導。圖／新北市地政局提供
地政局配合清明節掃墓祭祖的習俗，這段時間將到新店四十分公墓、新莊生命紀念館、金寶山景觀墓園、汐止第一公墓等地加強宣導。圖／新北市地政局提供

房產 新北 繼承人

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