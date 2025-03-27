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半百老屋拆了！「吉林段都更案」北市府依法代拆完成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市中山區「吉林段都更案」拆除前及執行拆除現況。台北市政府提供
台北市中山區「吉林段都更案」拆除前及執行拆除現況。台北市政府提供

台北市政府27日執行中山區「吉林段都更案」代拆作業，本案同意戶已於2024年6月20日完成搬遷，市府在不辜負同意搬遷戶重返家園的期待，依法針對不願搬遷戶的權益，透過「權利變換機制」確保。

另外，都更戶拆遷後居所也由實施者協助安置並備妥相關事宜，27日北市府已順利依《都市更新條例》第57條規定、堅定完成代拆任務排除都更障礙，後續實施者仍持續與不願搬遷戶溝通協調並妥善安置。

台北市「吉林段都更案」位於民生東路一段，由茂崴建設擔任實施者推動都更改建案，更新前屬 52 年老舊公寓環境窳陋，實有迫切更新的需求。；該案更新後規劃興建一棟建築物，提供78戶住宅單元及15戶商業單元，並留設 257.35 ㎡（平方公尺）開放人行步道及認養民生東路一段公有人行步道，以形塑安全且宜居生活空間。

「吉林段都更案」經北市府於2021年9月14日公告核定實施，2021年12月27日領建照，更新範圍內原所有權人33 人於2024年皆已搬離家園，惟所有權人1人不願搬遷，實施者依法向市府申請代為拆除或遷移，市府為協助多數已暫時搬離之住戶，實現早日重返家園之期待，27日依《都市更新條例》第57條規定執行代拆，保障居民居住權益。

在27日執行代拆過程中，北市府在《都市更新條例》第 57 條規定下、以真誠磋商精神，召開2次公辦協調會、3次提送都市更新及爭議處理審議會，以及17次現場親訪不願搬遷戶了解訴求溝通協調，惟仍難以達成自行搬離之共識，故市府由副秘書長王玉芬擔任召集人召集府內相關單位協調執行拆除分工。

北市府進一步說明，27日由都市發展局局長簡瑟芳擔任總指揮官，參與單位橫跨警察局、消防局、衛生局、社會局、交通局、中山分局、區公所及里辦公處等提供勤務支援，由上午五點半進行整備，歷時7小時完成。

「吉林段都更案」27日執行代拆期間，不願搬遷戶不斷試圖進入工地不願離開，北市府更新處同仁、警察局警員、消防局消防人員、衛生局醫護人員及社會局社工持續對不願搬遷戶柔性勸導並安撫情緒；「吉林段都更案」不願搬遷戶住家環境雜亂、堆積眾多物品及地下室有長期積水情形等，導致前置清理過程作業時程較長，待物品移置完畢後，市府即開始拆除地上物。

總指揮官也於現場呼籲實施者，應妥善管理工地現場，並持續與不願搬遷戶溝通協調，盡可能滿足不願搬遷戶拆遷安置過程中的生活需求。

台北市政府強調，都市更新是社會溝通工程，因應大都更時代，未來將持續推展都市更新並堅定立場，秉持改善居住環境與景觀，增進都市更新公共利益。

台北市中山區「吉林段都更案」拆除前及執行拆除現況。台北市政府提供
台北市中山區「吉林段都更案」拆除前及執行拆除現況。台北市政府提供

都市更新 都更

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