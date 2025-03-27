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中華職棒獅象開幕戰開打 台中、台南兩市長賽前互賭輸贏
中華職棒開幕戰即將於3月29日在台北大巨蛋開打，獅象大戰即將交手，台中市長盧秀燕今天面對媒體詢問，本周六是否會與台南市長黃偉哲相約，要去台北大巨蛋看球賽？盧市長熱情回應表示，一定會親自幫中信兄弟隊加油打氣，至於要不要打賭？我認為中信兄弟今年一定能連霸、一定會贏，看看黃市長敢不敢接受挑戰了！
中華職棒2025開幕戰將由去年總冠軍賽組合統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟交手，市長盧秀燕被問道是否有約台南市長黃偉哲，一起去台北大巨蛋看球賽，並說中信兄弟隊在我任內已拿過3次總冠軍。」當然希望和今年能夠繼續拿下總冠軍，所以一定會北上親自幫中信兄弟隊加油打氣。
盧市長並說，中華職棒要開幕了，自己會化身最強象迷，開幕戰當天會準備應援小物，和大家一起加油總冠軍，同時呼籲所有熱愛台灣棒球、支持中信兄弟的好朋友一起加油，今年勢必要連莊再拿下總冠軍。
對於外界關心盧市長是否和黃偉哲市長有約定或賭注，盧回答說，「賭注還沒有。」主要是因為今年的開幕賽，是由台中中信兄弟對上台南統一獅，雙方市長都勢在必得，因此我們兩位市長受邀上去親自參加開幕戰，為自己心愛、支持的球隊加油，至於兩位市長要不要打賭？要看看黃市長敢不敢接受挑戰了！
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