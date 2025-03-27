北市二殯回饋金將修法 所在地「同心圓」擴大為1.2公里

北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，北市殯葬處修正二殯回饋金自治條例，補償範圍從原本包括殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內，修正後擴大為1.2公里，將新增信義區3里、文山區2里納入補助範圍，北市殯葬處預告7日後，將送市府法規會審議。

台北市第二殯儀館每年發放回饋金超過3千萬元，依據台北市立殯儀館回饋地方自治條例規定，回饋金補助範圍包括殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內，目前除了大安區全區，鄰近二殯的文山區興昌、興泰及興旺共3里，以及信義區黎忠、黎平及黎安共3里納入發放範圍。

北市殯葬處長張世昌，二殯回饋金範圍，近年來有不少里長或議員提出討論，懷愛館整建完成後，禮廳及冰櫃數均有增加，因一殯拆除於去年停止服務後，北市殯葬服務量集中至懷愛館，營運至今，在交通上對大安區及周邊造成部分影響，目前殯葬處所提出的修正版本即以交通的影響範圍為基礎。

台北市議長戴錫欽表示，任何政策調整要有科學依據，二殯量體增加，周邊車流日增，受衝擊範圍也必然增加，原回饋機制當然有重新檢討的必要，在尊重市府基於科學證據下的專業判斷前提下，有合理、透明且公平的補助標準。且經市府初步試算方案，即便調整後，原領有回饋金的各里之金額也只增不減。

議員秦慧珠表示，她把殯葬處長的特別費刪了1千元，又強力質詢，並在朝野協商要求提出修法之後，市府做出了改變。至於新納入的里，分別是文山區興邦里、萬盛里2里及信義區黎順里、雙和里、惠安里3里。

不過也有大安區的里長對擴大補助有意見，有里長指出，將全力捍衛各里回饋金的權益，拒絕「違背法源，擴大補助範圍」下周會邀集在地議員和的里長，召開二殯回饋地方經費管理委員會來討論此案。

殯葬處指出，二殯回饋金範圍，從2019年以來，陸續有里長或是議員提出相關建議，殯葬處也曾在2020年發布修正草案，但有很多不同意見，修正草案未能成法，這次仍將持續溝通，並在草案預告7日後送市府法規會審議，預計5月送市政會議討論，若拍板定案，再送北市議會法規會審議。