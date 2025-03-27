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台北市立殯儀館回饋附近鄰里 擬增加5里

中央社／ 台北27日電

台北市殯儀館旁鄰里設有回饋金，議員指因殯儀量能轉移至懷愛館，衝擊當地環境及交通，應調整回饋金。殯葬處今天表示，已修正預告回饋金草案，擬增5里，將持續蒐集外界意見。

為回饋台北市立殯儀館附近鄰里，北市府於2004年訂定殯儀館回饋地方自治條例，懷愛館（第二殯儀館）所在大安區，鄰近文山區興昌里、興泰里、興旺里為發放回饋金範圍。2008年自治條例修正，市府與議會討論後，把信義區黎忠里、黎平里及黎安等3里納入發放範圍。

國民黨台北市議員戴錫欽透過臉書Facebook表示，市府今年3月24日已預告「台北市立殯儀館回饋地方自治條例部分條文草案」，並提供7天預告期供外界表達意見。

他說，一殯拆除量能轉移至懷愛館，必影響地方環境及交通衝擊，任何政策調整要有科學依據，懷愛館量能增加，讓周邊車流日增，受衝擊範圍必增加，原本回饋機制當然有檢討的必要。

國民黨台北市議員秦慧珠發布訊息指出，針對台北市立殯儀館回饋地方自治條例，市府已刊登修正草案並做預告程序，修正重點包含，刪除有關一殯的文字。

此外，修正條文包含，考量台北市治喪量能全數轉移至懷愛館，於民俗旺日時，對在地交通影響，將納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里。

殯葬處今天回應，已針對「台北市立殯儀館回饋地方自治條例部分條文草案」預告，修正內容為將擴大回饋金範圍，原本回饋金包含大安區全區、信義區3里、文山區3里，若草案通過，信義區增加3里、文山區多2里。

殯葬處表示，殯儀館回饋金範圍調整近年有里長或民代提出討論，因懷愛館整建完成，禮廳及冰櫃數增加，加上一館在去年停止服務後，殯葬服務量集中在懷愛館。

殯葬處指出，懷愛館從營運至今對大安區及週邊交通造成部分影響，目前提出的回饋地方自治條例的修正版本，是以交通影響範圍為基礎。至於修法程序，現階段正進行法令預告，希望蒐集外界意見後，再送市府法規委員會審議及市政會議討論。

北市府 殯儀館 殯葬處

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